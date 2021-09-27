Tarihi kahvehane 25 yıldır sarmaşıkla kaplı

Gaziantep'te, tarihi bakırcılar çarşısında bulunan 61 yıllık kahvehane, 25 yıldır sarmaşıklarla kaplanmış halde hizmet veriyor.

Tarihi bakırcılar çarşısının bulunduğu sokakta 2 katlı ahşap yapının iki cephesini tamamen kaplayan sarmaşıklar görenleri hayran bırakıyor. Bakırcılar Çarşısı Kahvehanesi olarak 1960 yılından bu yana hizmet veren binada, 25 yıl önce ekilen bir tohum şimdilerde binayı tamamen sarmaşıklarla kapladı. Görenlerin fotoğraf çektirdiği, altında çay içip sohbet ettiği bir mekan haline gelen kıraathane sahibi Mehmet Savtur, sarmaşığa hiçbir şekilde müdahale etmediğini belirterek binanın koruma altında olduğunu, sarmaşığın da korunacağını söyledi.

Görümünün bozulmaması için hiç müdahale etmediklerini kaydeden Savtur, “Görenler fotoğraf çektiriyor, sorular soruyor. Bu bina Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi eser olarak tescillendi, bu tarihi kahvehane yaşadığı sürece sarmaşıklar da kalacaktır" dedi.