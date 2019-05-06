Tarihi Mecidiye Han'ında restorasyon çalışmaları

Gaziantep'in kültürel değerlerinin yansıması olacak olan Mecidiye Han'da restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, restorasyon sonrasında Mecidiye Han'ın Gaziantep'in en gözde yeri olacağını belirtti.

Kültürel değerlere sahip çıkmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Şahinbey Belediyesi, yıllardır kaderine terk edilmiş olan Mecidiye Han'nın restorasyon çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ettiriyor. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında içerisinde sahaflar çarşısı, okuma merkezleri, kitapçıların ve çay bahçelerinin olacağı Mecidiye Han'da zaman zaman kitap tanıtımları, imza günleri gibi kültürel etkinlikler de düzenlenebilecek.

"Bütün kitapçılar burada olacak"

Mecidiye Han'ın tamamlandığında Gaziantep'in en önemli değerlerinden birisi olacağını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bu yıl kış ayının ağır geçmiş olmasına rağmen Mecidiye Han'da ki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Ekipler gece gündüz demeden çalışıyorlar. Buranın restorasyonu oldukça zordu. Çünkü üzerine betonarmeler atılmış, yapıya müdahaleler yapılmıştı. Han'ın üst katıda aslına uygun bir şekilde restore edildi. Çalışmaların büyük bir bölümü biti ve Haziran ayı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Burası tamamlandığın da Gaziantep'in en güzel hanlarından birisi olacak. İki kapısı olan bir han. Kapının biri Tuz Han'ı tarafında diğeri ise Şehitler Caddesine bakıyor. Burayı Gaziantep Kültürüne hizmet edecek bir şekilde Sahaflar Çarşısı olarak planladık. Gaziantep'teki bütün kitapçıları buraya getireceğiz. Burada her hafta imza günleri düzenlenecek. İçerisinde bir tane Millet Kıraathanemiz olacak. Gençlerimizin ders çalışıp kitap okuyacağı bir mekan olacak. Ayrıca Yazarların söyleşi ve toplantı yapacakları salonlar bulunuyor. Bunların dışında hanın içerisine Gaziantep'imize gelen turistleri Gaziantep'in yöresel yemeklerini tadabilecekleri bir mekanda yapıyoruz. Şuandaki durumu dahi bizleri oldukça heyecanlandırıyor. Tamamlandığında Gaziantep'in en gözde ve ziyaret edilen yeri olacak” diye konuştu.