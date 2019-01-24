Tarihi yapı HKÜ tarafından kültür ve sanat merkezi haline geldi

Gaziantep'in Tarihi Bey Mahallesinde faaliyet gösteren “HKÜ Kültür ve Sanat Merkezi” öğrencilere sanatsal etkinliklerle iç içe kültürel faaliyet imkanlarını da beraberinde sunuyor.

Sanatsal ve kültürel faaliyetlerde sadece HKÜ Kampüsüyle sınırlı kalmayarak Gaziantep'in Tarihi Bey Mahallesinde bulunan HKÜ Kültür ve Sanat Merkezine giden Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrencileri, sanatsal faaliyetlerini uygulamalı bir biçimde burada gerçekleştirme imkanı buluyor. Suluboya, karakalem, yağlı boya gibi çeşitli resim faaliyetlerinin düzenlendiği sanat merkezinde, öğrenciler her anını sanatla geçiriyor. Bunun yanında film günleri, maske tasarımı, kolaj, müzik ve edebi çalışmalar gibi çeşitli alanlarda katılımcılar sorumlu öğretim elemanları eşliğinde etkinlikler düzenliyor. Farklı tasarımlar ve resim alanında yapılan çalışmalar sanat merkezinin sosyal medya hesabında paylaşılıyor. Paylaşılan çalışma fotoğraflarının olumlu geribildirimler aldığı sorumlu öğretim elemanları tarafından belirtildi. Sanat ve kültür merkezindeki etkinlikler de sadece HKÜ öğrencileri değil, dışarıdan farklı katılımcılarında da yer alabileceği ve kültür ve sanat merkezinin tüm halka açık olduğu bildirildi.

Restore edilen Antep evinde kültürel ve sanatsal çalışmalar yapılıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi Sorumlusu HKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Vanlıoğlu, sanat merkezinde öğrencilerin her anını sanatla geçirdiğini söyledi. Sanatı yaşatmalarının kendileri için bir amaç olduğunu dile getiren Vanlıoğlu, ”Gaziantep'in Tarihi Bey Mahallesinde bulunan ve Antep Evi diye tabir edilen eski biryapıyı, üniversitemiz tarafından aslını ve tarihi dokusunu bozmadan restore edip sanat merkezi haline çevirdik. Her hafta katılım gösteren ve çeşitli çalışmalar sürdüren farklı ekiplerimiz bulunuyor. Bu ekipler özellikle tuvallere; yağlı boya, sulu boya ve karakalem çalışmaları yapıyor. Sadece resim alanıyla ilgili değil edebiyat üzerine de farklı çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimle birlikte farklı alanlarda yazılmış kitapları inceleyip enine boyuna anlamaya ve yorumlamaya çalışıyoruz. Çeşitli sanatsal faaliyetlerinin yanında sinema konusunda birçok çalışmamız bulunuyor. Ayrıca film günlerimiz oluyor, bu günde genelde sanat içerikli filmleri izlemeye çalışıyoruz ve onu da sanatsal açıdan tartışıyoruz. Bunlara ek dünyaca ünlü ressamların tablolarını kolaj halinde birleştirip canlandırıyoruz. Sanat merkezimiz sadece cumartesi pazar değil hafta içi de çeşitli çalışmaların devam ettiği bir yer olarak çalışmalarını sürdürüyor'' dedi.

“Burası kendi evimiz gibi”

HKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğrencisi Hasan Durak, Kültür Sanat Merkezinin hem kendi bölümleri için hem de okulda sanatla ilgili faaliyet göstermeye çalışan öğrenciler için avantaj olduğunu belirtti. Ara tatilde de öğrencilerin sanat merkezine katılım gösterdiğini söyleyen Durak, ”Kültür ve sanat merkezi bizim için uygulamalarımızı gerçekleştirebileceğimiz bir alan haline dönüştü. Burası bizim kendi evimiz gibi. Yemeğimizi bile kendimizin yapabileceği bir alan var. Çalışma odalarımız mevcut. Her anımızı sanata ayırmak bizi daha da mutlu ediyor. Sadece üniversitenin öğrencileri değil dışarıdan da katılım oluyor. Ayrıca çalışmalarımız da sadece kendi vatandaşlarımızın değil yabancı uyruklu öğrencilerinde katılımını sağlayarak kültürel yoğunluğu arttıracak projeler yapmayı planlıyoruz'' diye konuştu.