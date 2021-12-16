Tarihini en iyi bilen öğrenciler ödüllendirildi

Şehitkamil Belediyesi, Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Gaziantep Savunması'nın 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 100. Yılında 100 Soruda Antep Savunması Bilgi Yarışması'nın ödül töreni yapıldı.

Gaziantep'teki 9. ve 10. sınıf toplam 37 bin lise öğrencisinin katıldığı ve Gaziantep Savunması'nın konu edildiği 100. Yılında 100 Soruda Antep Savunması Bilgi Yarışması'nın ödül töreni, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde yapıldı. Prof. Dr. Bilgehan Pamuk tarafından yazılan ‘Antep Savunması Kronolojisi' isimli eserden sorumlu tutulan öğrenciler, ödül kürsüsünde büyük heyecan yaşadılar.

Törene Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı'nın yanı sıra okul müdürleri katıldı.

İki farklı kategoride ödüllendirilmenin yapıldığı törende; 1.'ye tam altın ve okuluna dizüstü bilgisayar, 2.'ye yarım altın ve okuluna dizüstü bilgisayar, 3.'ye çeyrek altın ve okuluna dizüstü bilgisayar verildi.

“Şehitlerimizi anmamız gerekiyor”

Ödül töreninde konuşan Vali Davut Gül, “6317 şehidimiz var, şehitlerimizi anmamız gerekiyor. Şehitlerimizi andığımızda hüzünleniyoruz, üzülüyoruz. Bugün yaptığımız bu bilgi yarışmalarına, 37 bin öğrencimiz sınavlara katılım gösterdi. 37 bin gencimizin bu sınavlara katılması demek, 37 bin eve girdiğimiz anlamına geliyor. Bu konuyla ilgilenen öğretmenleri düşündüğümüzde 100 bine yakın kişinin gündeminin Gaziantep Savunması ile Gaziantep'in kurtuluşu ile ilgili olduğunu görüyoruz” dedi.

"Geleceğimize ümitle bakmamız lazım”

Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, “Özellikle Antep Savunması Kronolojisi isimli eseri, çocuklarımızın, gençlerimizin zihninde yer edebilmesini sağlamak adına hayata geçirdik. Amacımız, atalarımızın bu toprakları vatan yapmak adına kanlarıyla suladıkları bu toprakları, bizler de bundan sonra daha ileriye götürmek adına ne tür bir gayret içerisinde bulunmamız gerek, bunun bilincinde olmamız lazım. Geçmişimizden ders alıp, geleceğimize ümitle bakmamız lazım. O açıdan bu yarışmayı hakikaten benimsedik” ifadelerini kullandı.