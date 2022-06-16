Tarım arazilerinde itfaiye nöbeti

Büyükşehir itfaiye ekipleri, Araban, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli, Şahinbey ilçeleri başta olmak üzere ekim alanlarının yoğun olduğu stratejik noktalarda meydana gelecek yangın durumlarına karşı önlemlerini artırdı. Bu çerçevede 5 itfaiye aracı ve yaklaşık 20 personelle hasat dönemi boyunca arazilerde incelemeler yapılarak çiftçilerin ürünleri korunacak. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz, yapılan çalışma hakkında, geçen yıl Türkiye'nin belli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarına istinaden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatları doğrultusunda bu yıl il genelinde teyakkuz halinde olduklarını belirterek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiyesi her alanda 7/24 hemşerilerimizin hizmetinde. Yangınlar bilindiği üzere yaz aylarında yoğunlaşıyor. Son birkaç yıldır orman yangınlarının artması aslında bizi, farklı farklı çözümler üretmeye sevk etmişti. Geçtiğimiz yıl orman alanlarında nöbet tutmaya başlamıştık. Bu yıl ise önemli tarım ürünlerinin üretiminin sağlandığı ilçelerimizde önlemlerimizi aldık. Bu doğrultuda muhtemel yangın durumlarına karşı nöbet tutmaya başladık” dedi.

Nöbet, sabah saatlerinden başlayarak akşam saatlerine kadar sürüyor

Haziran ayının başından başlayarak hasat zamanı boyunca şehrin birçok noktasında nöbet tutacaklarını ifade eden Yılmaz, “Tahılların ve ekili alanların yoğun olduğu bölgelerde ekipler sabah saatlerinde mesailerine başlayıp akşam saat 7'ye kadar nöbet tutuyorlar. Şimdiye kadar çok şükür ki önemli bir olaya rastlanılmadı. Bu yöntemle hasat mevsimi boyunca ürünlerimizi korumayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Yılmaz yapılan çalışma dolayısıyla çiftçilerden olumlu mesajlar aldıklarını ifade ederek, “Bazı noktalarda bu çalışmaya dönük talepler artmaya başladı. Ama biz, ekim alanlarını kontrol etmek için stratejik noktaları takip ediyoruz. Dolayısıyla gelen talepleri de kulak ardı etmeden bütün çiftçilerimiz ihtiyacını karşılayacak noktalarda ekip arkadaşlarımızla verdiğimiz hizmete devam edeceğiz” diye konuştu.