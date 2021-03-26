Tarım arazilerinden güneş panellerini çalan çeteyi JASAT çökertti

Gaziantep'in Nizip ve Karkamış ilçelerinde tarım arazilerine kurulu 650 bin lira değerinde güneş paneli ile jeneratör, kablo ve tarım aletlerini çalan çeteye operasyon düzenleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ve Karkamış ilçelerinde kırsal mahallelerde güneş paneli, jeneratör, kablo ve tarım aletleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıstan ikisi tutuklandı. Her iki ilçedeki 11 adresten tarım arazilerinde kurulu güneş panelleri, panellere ait jeneratör, kablo ve muhtelif eşyaların çalınmasının ardından hareket geçen Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri zanlıların yakalanması için başlattı. Gaziantep ve Şanlıurfa'da 4 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, C.K, M.Ç. ve A.B'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 650 bin lira değerindeki 101 güneş paneli, 10 kontrol rölesi, 135 muhtelif elektrik malzemesi, 2 jeneratör, bir dalgıç pompası, bir kaynak makinesi ve 145 muhtelif eşya ile hırsızlıkta kullanılan 2 araç yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K. ve M.Ç. tutuklanırken A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kamyonetlerle getirilen eşyalar sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Soruşturma kapsamında bir şüphelinin arandığı belirtildi.