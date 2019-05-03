Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 24 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Nizip otoyolunda seyir halinde bulunan M.K. idaresindeki 01 VBN 92 plakalı kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı. Devrilen kamyonetin kasasındaki yaralılar yola savruldu. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı