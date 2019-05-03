İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 24 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Nizip otoyolunda seyir halinde bulunan M.K. idaresindeki 01 VBN 92 plakalı kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı. Devrilen kamyonetin kasasındaki yaralılar yola savruldu. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.