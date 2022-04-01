''Tarımın Dünü, Bugünü ve Geleceği'' paneli HKÜ'de gerçekleştirildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) ile HKÜ Ekonomi ve Toplum Öğrenci Topluluğu tarafından organik tarım, tarımsal kalkınma, kooperatifleşmenin önemi ve gelecekte yapılması gereken tarımsal faaliyetlerin odağa alındığı; "Tarımın Dünü Bugünü ve Geleceği" paneli düzenlendi.

Panele; KARMER Müdürü Prof. Dr. Hanifi Aslan, KADMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özgüner, öğretim üyeleri ile davetli panelistler; İslahiye Belediye Başkanı Ziraat Mühendisi Kemal Vural, Gaziantep İl Tarım ve Ormanlığı Müdür Yardımcısı Nihat Deme, Girişimci Yazar Zeugma Kadın Kooperatifi Kurucusu Sabiha Doğan, Gaziantep Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Aslan, Ezogelin Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Toğaç Çolak ve öğrenciler katıldı.

“Tarımda fayda sağlayacak araştırmalar yapacağız”

Çalıştayın açılışında katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada; KARMER Müdürü Prof. Dr. Hanifi Aslan; “Tarım konusu, tarımsal kalkınma tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve bölgemizde hayati bir öneme sahip. Ayrıca bizim araştırma konularımızın da en önemlileri arasında yer alıyor. Çalışmalarımıza ilk olarak tarım sektörünün sorunları ve bunların araştırılarak çözülmesi faaliyeti ile başladık. Bundan sonra daha detaylı çalışmalar yapacağız. Tarımla ilgili birçok konu var. Bunlardan bazılarına değinecek olursak, tarımda tabiatın düzenini bozmadan çalışmak gerekiyor. Toprak, arazi kullanımı, tohum, üretimin artırılması, insan kaynağının eğitilmesi, teknolojik, iktisadi ve ürünün pazarlanması ile ilgili olarak çok fayda sağlayacak araştırmalar planlanmıştır” dedi.

İslahiye Belediye Başkanı Ziraat Mühendisi Kemal Vural ise; ülke olarak tarımda oldukça iyi bir yerde olmakla birlikte yapılması gereken birçok yeniliklerin olduğunu ifade ederek, tarımsal alanlarda eksikliklerin giderilmesi için toprakların yapısına göre ekim yapmaya dikkat ettiklerini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nihat Deme ise Gaziantep ve ilçelerinde üreticilerle birebir iletişim halinde olduklarını ve köy köy çalışarak çiftçileri sertifikalı fidan dikimine yönlendirdiklerini belirtti.

Zeugma Kadın Kooperatifi Kurucusu Sabiha Doğan ve Ezogelin Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Toğaç, kendi kooperatiflerinde kadınlarla istihdam sağladıklarını, doğal ürünler yetiştirdiklerini ifade ederek başarı hikayelerini öğrencilerle paylaştılar.