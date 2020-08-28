Tarlada maganda kurşunu

Gaziantep'te tarlasında çalışan bir çiftçi, nereden geldiği belli olmayan maganda kurşununun başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Yaşanan olayı ilk etapta kalp krizi sanan yakınları hastanede gerçeği öğrenince şoke olurken, magandaların da bulunmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz hafta sonu Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçi Metin Aslan (65) eşiyle birlikte tarlasında çalıştığı esnada bir anda yere yağıldı. Eşinin yere düştüğünü gören Elmas Aslan, kalp krizi geçirdiğini zannederek yakınlarına haber verdi. Olay yerine gelen Metin Aslan'ın yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine tarlaya gelen sağlık ekipleri, Metin Aslan'ı ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aslan'ın burada yapılan ilk müdahalesinde kalp krizi geçirmediği ve başına maganda kurşunu isabet ettiği öğrenildi. Durumu ağırlaşan Aslan, daha sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak hemen ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisine alınan Aslan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yaşandığı esnada yakın mahallede çeyiz töreni yapılmış

Yaşanan olayın kendilerine çok üzdüğünü ve kardeşinin yaşam savaşı verdiğini söyleyen Metin Aslan'ın ağabeyi Mehmet Aslan, olay günü kendi mahallerine yakın olan Taşlıca Mahallesi'nde çeyiz töreni yapıldığını ve o tören esnasında uzun namlulu silahlarla sıkılan kurşunlardan birinin kardeşine isabet ettiğini iddia etti. Olayı gözyaşlarıyla anlatan Mehmet Aslan, "Kardeşim bahçesini sularken eşi de yanındaymış. O sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşun başına isabet etmiş. Eşi de yanındaymış ve ilk etapta kalp krizi geçirdiğini zannetmiş. Sonrasında alıp hastaneye getiriyorlar ve hastanede yapılan ilk müdahale de bir şey yok deniyor. Sonraki müdahalede ise başında kurşun olduğu anlaşılıyor. Yaklaşık bir hafta oldu. Bir haftadır kardeşim yoğun bakımda yatıyor. Durumu ağır, ne olacağı meçhul. Kardeşimin başına gündüz vakti nereden geldiği belli olmayan bir kurşun isabet ediyor, bir maganda kurşunu. O sırada da Taşlıca Mahallesi'nde bir çeyiz töreni varmış ve orada uzun namlulu silahlarla havaya ateş edilmiş. Muhtemelen oradan gelmiş bu kurşun. Yetkililere sesleniyorum bu işi yapanlar bulunsun. Yani gündüz vakti uzun namlulu silahlarla havaya ateş ediliyor. Lütfen bunun önüne geçilsin, başka kimsenin canı yanmasın" dedi.

"Magandalar bulunsun"

Babasının durumunun kritik olduğunu söyleyen ve bu olaya sebep olan magandaların bulunmasını isteyen Metin Aslan'ın oğlu Ayhan Aslan, "Pandemi döneminde düğün, çeyiz, kına gibi organizasyonlar yasak deniyor ama babamın başına gündüz vakti yapılan bir çeyiz olayı sonrası böyle bir şey geliyor. Bu törenler yüzünden ne yazık ki böyle olaylar yaşanıyor. Bu düğünlerde silah sıkılması da çok üzücü. Bu olay yaşandı, canımız yandı. Biz yaşadık ama başka kimsenin başına gelmesin. Bunun önlenmesini istiyorum. Babamın durumu iyi değil. Şu anda makineye bağlı yaşamaya çalışıyor. Bunu yapanların bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Bir haftadan daha fazla süredir yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam eden Metin Aslan'ın durumu ciddiyetini korurken, olaya sebep olanların bulunmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği vurgulandı.