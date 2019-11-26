Tarlada yetişen kabak odaları süslüyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli memur Sefer Ateşalioğlu, kendi ürettiği su kabaklarını atölyeye çevirdiği evinin bir odasında sanat eserine dönüştürüyor. Evli ve 5 çocuk babası Sefer Ateşalioğlu, internette gezinirken 2 yıl önce su kabağından abajur ve avize türü aydınlatma ve süs araçları yapıyor. Emekli olan Ateşalioğlu, su kabaklarını da kendisi yetiştirdiğini belirterek, "Bir kabağı işleye bilmek için ekiminden kuruyana kadar 9 aya ihtiyaç bulunuyor. Öncelikle bu işi sevmek lazım. Üst kata bir atölye yapacağım, bu tür eşyalara talep oluyor özel günlerde isim yazdıran da oluyor" dedi.