Tarladan sofraya Antep fıstığı

Antepsan, bölgede "yeşil altın" olarak da bilinen Antep fıstığını tarladan toplayarak kendi tesislerinde işledikten sonra sofralara ulaştırıyor.

Üretiminde Türkiye'de önemli bir yere sahip Antep fıstığının Gaziantep'teki tarlalardan Antepsan fabrikasına uzanan serüveni başladı. Bölgede "yeşil altın" olarak da bilinen Antep fıstığı tarladan işçiler tarafından topladıktan sonra kavlatma işlemi yapılıyor. İşlemlerin ardından kaliteli fıstıklar burada işlenerek paketleniyor. Kaliteli fıstıklar başta zincir marketler olmak üzere yurtdışına da ihraç ediliyor.

Kurulduğu günden buyana ürettiği ürünlerle adından söz ettiren Antepsan uzun yılların getirdiği tecrübe ve bilgi birikimi ile 2018 yılında 14 bin metre kare alan üzerine kurulu son teknoloji ile donatılmış yeni fabrikası hizmete girdi. Gıda güvenliği, ürün kalitesi ve müşteri memnuniyetini, tüm ürün gruplarında ön planda tutan firma yüzlerce bölge insanına iş istihdamı sağlıyor.