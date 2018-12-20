Tartı ve ölçüye dikkat

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ilçe belediyelerinin görev yapan ‘Tartı Ayar Memurları ile Denetim Görevini Yürüten Zabıtalara' ölçü ve tartı konusunda eğitim semineri düzenledi.

Zabıta Daire Başkanlığı 1.Bölge Devriye Ekipler Müdürlüğü, Ölçü ve Ayar Memurluğu ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü işbirliği ile Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ‘Ölçüler ve Tartı Aletlerinin Standardizasyonu' konulu eğitime Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey, Şehitkamil, Araban, Karkamış, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli belediyelerinde görev yapan zabıta personelleri katıldı. Seminerde, Ticaret Bakanlığının 3516 sayılı Ölçüler ve Tartı aletleri yönetmeliğinde belirtilen terazi ve basküllerin hangi standartların uygun olup olmadığına dair, M, CE, İmal Yılı, Seri No gibi konular başta olmak üzere denetime çıkan personellere dikkat edilmesi gereken konular vurgulanarak, detaylı bilgiler verildi. Seminerde ayrıca zabıta personellerine, ‘Terazi ve Basküllerin 2 yılda bir periyodik muayenesinin yapılması, muayene tarihini geçirmiş ölçü ve tartı aletlerinin cezai işleme tabi tutulması, şehir ve ilçe genelinde bulunan esnaf, tablacı gibi terazi veya basküllerle tartım ve halka arz niteliği taşıyan ölçü ve tartı aletlerinin standartlara uygun olanlar M, CE, İmal yılı, Seri No gibi olup, uygun olmayan tartı aletlerinin de zabıta marifetiyle imha edilmesi, muayene ve damgalama yapan kurumun Ölçü ve Ayar Memurluğunun yetki ve sorumluluğu kapsamında olduğu hususunda da bilgiler aktarıldı. Değişen yönetmelik ile uzunluk, alan, hacim, kütle (ağırlık) ölçüleri, yoğunlukölçerler (areometreler), hububat muayene aletleri, elektrik, su ve gaz sayaçları, akaryakıt sayaçları, nakli metreler, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlar ile kanun kapsamına alınacak ölçü ve ölçü aletlerinin ayarlanması, muayenesi ve damgalanmasıyla ilgili konularda bilgilendirme yapıldı.

Elektronik, manuel ve ibreli tartı aletlerinin kullanım yerlerinin yanı sıra, kullanıcıların terazi kullanım kartı, etiketi ve ‘CE' işaretlerinin bulunma zorunluğu belirtildi. Semt pazarları, mahalle pazarları, bakkal, market, fırın, kasap ve hal esnafında daha çok kullanılan tartı ve ölçü aletlerinin ‘etiketinin' olması gerektiği belirtildi.

Tartı aletinin etiketinde, üretici firmanın adı, onay belgesi, seri numarası, kullanım tarihi gibi bilgilerin bulunması gerektiği ifade edilen seminerde, tartı aletlerinin özellikle gramaj konusunda hata verdiği açıklandı. Satıcı esnafının tartı yaparken gramajlara dikkat etmesi gerektiği, dikkat etmeyen esnafların ise zabıta ve tartı memurları tarafından denetlenmesi gerektiği anlatıldı.

Ölçü ve ölçü aletlerinin ilk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikayet muayenesi, stok muayenesine tabi tutulması gerektiği ifade edilen seminerde, vatandaşın hakkının korunması da vurgulandı.