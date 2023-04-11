Tartışma sırasında polisi öldüren baba ve oğlu tutuklandı

Gaziantep'te ‘çöp atma' meselesi nedeniyle yaşanan tartışma sırasında darp edilen kardeşini korumaya çalışan görev iznindeki polis memuru Mehmet Ali Kuş'u öldürdüğü belirlenen katil zanlısı Mehmet Ali Çekiç ile oğlu Orhan Çekiç tutuklandı.

Olay, 6 Nisan 2023 günü Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, iki grup arasında çöp atma meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş ve kavga sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan görev iznindeki polis memuru Mehmet Ali Kuş ile Ali Çekiç isimli şahıs hayatını kaybetmişti.

Polis memurunun katil zanlısı baba ve oğlu tutuklandı

Çöp atma meselesi nedeniyle yaşanan tartışma sırasında darp edilen kardeşini korumaya çalışan polis memurunu öldürüldüğü olaya karıştığı belirlenen baba Mehmet Ali Çekiç ile oğulları Hasan, Hüseyin, Orhan ve Mehmet Çekiç, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Mehmet Ali Çekiç ile oğlu Orhan Çekiç katil zanlısı olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.