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Tartıştığı kuzenini öldürdü

Gaziantep’te bir kişi tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldürdü.

Gaziantep'te bir kişi tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldürdü.


İddiaya göre, Şahinbey ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde oturan G.D. isimli şahıs, teyzesinin oğlu Kadir Sedef'i evi çağırdı. Aralarındaki tartışmanın büyümesi üzerine G.D., 22 yaşındaki kuzeni Kadir Sedef'e evde bulunan silahla ile ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Sedef, çevredeki vatandaşlar tarafından araçla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kadir Sedef'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kadir Sedef'in cenazesinin otopsisi tamamlandıktan sonra defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.


Olayın ardından yakalanan G.D.'nin mahalle muhtarı M.D.'nin oğlu olduğu belirtildi.

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