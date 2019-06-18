Tasarım beceri atölyeleri eğitimleri GAÜN desteğiyle başlıyor

GAÜN Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen programın açılışında konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar, öğretmenlere seslendiği konuşmasında, “Tasarım ve beceri atölyeleriyle, 2023 vizyonu kapsamında faaliyete geçirmeye çalıştığımız çalışmalar kapsamında buradasınız. Her biriniz bu iki haftalık süreçte eğitimler alacaksınız. Öncelikle bu özveri aslında bu özverinin ötesinde bir anlam daha taşıyor; bize ve üniversitemize olan inancınız, güveniniz” dedi.

“Elimizden geleni yapacağız” diyen Prof. Dr. Özmantar, “Belki de bu kadar yorulmaksızın her gün gidip geldiğiniz okullarınızda da bu çalışma dönemini değerlendirebilirdiniz ama siz burada olmayı tercih ettiniz. Bu bize olan güveninizin, 2023 vizyonuna olan inancınızın, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve çalışma arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmalara vermiş olduğunuz değerin, kıymetin bir göstergesi. Biz de çok titizlendik, özendik, emek verdik. Burada yürüteceğimiz bu türden bir çalışmayı, her anlamda üniversitemizin eğitim alanında yaptığı katkılara yeni bir halka olarak düşebilirsiniz ve biz bu halkanın göz kamaştırıcı olması için uğraştık. Aldığınız eğitimler sonunda memnun olarak buradan ayrılmanızı temenni ediyoruz ve bunun için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete de konuşmasında 2023 Eğitim vizyonu kapsamında çok güzel bir taslak, çalışma programı hazırlandığını vurguladı. Bu program içerisinde özellikle müfredatın bilgiye, bilginin beceriye, becerinin de görgüye dönüşeceği konusunda bir program öngörüsü olduğunu kaydeden Mete, “Biz artık diyoruz ki, müfredat sadece yazılı bir metinden ibaret. Bundan sonraki aşama bu bilginin beceriye ve en nihayetinde de görgüye dönüşmesi. Bunu sizlerle başaracağız. Okullarımızda okul öncesinden orta öğretimin her kademesine kadar şu anda kurmaya çalıştığımız tasarım beceri atölyeleriyle ilgili bir çalışma var. İlimizde de var. Şu anda hala inşaatı devam eden ve ileri ki süreçlerde daha büyük katılımlarla eğitimlerini planladığımız tasarım beceri atölyesi eğitim binası yapıyoruz. Buradaki niyetimiz, Üniversitemizle bir araya gelip, çalışacağız. Okulunda tasarım beceri atölyesi olan bütün öğretmenlerimizin bu eğitimden geçmelerini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Melike Özyurt, Tasarım Beceri Atölyeleri Sertifika Programı hakkında katılımcıları bilgilendiren bir sunum yaptı.