Taşdoğan Gazişehire başarılar diledi

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan Play-Off'a kalan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüne başarı dileklerinde bulundu.

Milletvekili Taşdoğan Gazişehir Gaziantep FK'ne başarılar dileyerek, "Şehrimizin temsilcisi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüze yarın ve önümüzdeki günlerde oynayacağı play-off müsabakalarında başarılar dilerim. Gaziantep süper lig de olmayı hakeden bir şehirdir. İnşallah emekler zayi olmadan bu zorlu virajdan çıkarak süper lige çıkacağız. Bu yolda tüm Gazianteplileri standları doldurmaya ve takımımıza destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.