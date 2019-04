Taşdoğan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Çocuk bayramını kutlayan Gaziantep Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Türk tarihine baktığımızda zor zamanlar hep büyük liderler çıkarmıştır. Balkan bozgunu, ardından Çanakkale Savaşı ve onun hemen ardından yurdumuzun adice işgal edilmesi tarihimizin zor anlarındandır. Savaşlarda yüz binlerce şehit verilmiş, milyonlarca çocuk babasız kalmıştır. İktisadi, askeri ve siyasi bakımdan yok denecek boyutlarda adı zikredilen Türk elleri, çaresizliğin kıskacında bırakılmıştır. Batı'ya göre hasta adam artık ölmek üzeredir. Fakat Batı'nın bilmediği bir mevzu vardır onu burada tekrar hatırlatmak isterim. ‘Türk, canını verir de vatanını asla vermez gök ve yer var olduğu müddetçe ilimizi-töremizi kim bozabilir?'. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ve yönetimin halka devredilmesi, kurucu gücün samimiyetini, vatan ve millet sevgilerinin ulviyetini aşikar etmektedir. Savaşın en kızgın olduğu anlarda Yüce Meclisin açılması, milli birlik ve beraberliği sağlayan en önemli hususlardan biri olmuştur. Herkes yurt savunmasında kendini mes'ul hissetmiş dağınık halde bulunan Kuva-yı Milliye birlikleri tek bir yumruk oluvermişlerdi. Şaşırtacak derecede hızlı teşkilatlanabilen genetik yapımız kendini yine ortaya koymuştu. Yukarda dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştıklarım, birazdan anlatmaya çalışacaklarıma dayanak olsun. Nereden gelindi, nereye gidilecek? Bütün mevzu bu. Bunu şüphesiz en iyi bilen Gazi Paşa, ilmek ilmek ördüğü yurdun emin ellerde olasını istiyordu. Kimdi bu emin eller? Tabi ki çocuklarımız, yavrularımız, ciğer parelerimiz. Neslimizin, milliyet ve mukaddesat şuuruna erişmesi; ruh, beden ve ilim-irfan hususlarında muktedir olması varlığımızın teminatıdır. Bu teminatın hudutları sadece Anadolu ile sınırlı değildir. Dünyanın her neresinde olursa olsun yüreği bizimle çarpan her birey, her toplum, her mazlum; Türk'ün mukadderatıyla paydaş bir ömür sürmektedir. Çocuklara bayram hediye ederek onların ehemmiyetine dikkat çeken Gazi Paşa, bizlere bu ulvi davranışıyla gereken dersi de vermiştir. O gün bu gündür, Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin adımlarla; gelenekten aldığı güçle, geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Eğitim, sosyal yaşam, özgüven, tarih şuuru gibi alanlarda çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Töresine bağlı, dininin icaplarını yerine getiren çağdaş bir nesil her zaman hedeflediğimiz ve özlediğimiz bir nesildir. Çocuklarımız, doya doya yaşasınlar. Çocuklarımız, doya doya büyüsünler. Bizler onlar için varız. Onlar için var olmaya ve her türlü sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Bütün bu anlatmaya çalıştıklarımın ışığında sözlerime Yüce Atatürk'ün sözüyle son veriyorum. ‘Bu günün küçükleri yarının büyükleridir.' Gazi Meclisimizin kuruluşunun doksan dokuzuncu yılını kutluyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice doksan dokuz yıllar temenni ediyorum. Allah, varlığımız daim etsin. Çocuklarımızın bayramını canı gönülden kutluyorum. Onlarla çocuk olmak, onlarla en masum oyunları oynamak isterim. Biliyorum ki her insanın içinde hala büyümeyen bir çocuk vardır” ifadelerini kullandı.