Taşdoğan'dan “Malazgirt Zaferi” mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Malazgirt Zaferi ile Anadolu kapılarının Türk'lere açıldığını vurgulayan Taşdoğan, bu zaferin toplum ve tarih için çok önemli olduğunu vurguladı.

Taşdoğan mesajında, “Malazgirt, Anadolu'nun kapılarını sonuna ve sonsuza dek Türk'e açan zaferin adıdır. 26 Ağustos 1071 tarihi her Türk'ün gururla, onurla, minnet ve şükranla yad etmesi gereken bir tarihtir. Sultan Alparslan'ın kişilik, liderlik, cesaret ve vatan sevgisini her gencimizin öğrenmesi, hayatına tatbik etmesi ve nihayetinde geçmişten aldığı bu güçle geleceğe emin adımlar atması en büyük gayemizdir. Her fırsatta belirttiğim gibi tarih şuuru bir milleti ayakta tutan en mühim unsurdur. Birçok milletin tarihine baktığımız vakit tarih kitaplarına yazacak bir tarihlerinin dahi olmadığını görürüz. Oysa Türk milletinin tarih sayfaları büyük mücadeleler, büyük zaferlerle, şanla, şerefle doludur. Millî olan ne varsa bizdendir. Biz, milli olan her şeyi baş tacı ederiz. İşte ebediyete dek var olmanın sırrı buradadır. Burada Malazgirt Meydan Muharebesi ile ilgili kısa bir olay anlatmam lazım. İleri gözcüleri, atlarını son hızla sürerek Sultan Alparslan'ın huzuruna gelirler. Biraz endişeli, biraz korku vardır, ‘Sultanım, Bizans iki yüz bin kişiyle bize doğru yaklaşıyor' derler. Alparslan'ın ordusu ise yaklaşık elli bin kişidir. Ve orada liderliğin, cesaretin, bilgeliğin, kısaca Türk'ün genlerinin tezahürü ortaya çıkar. Sultan Alparslan, gayet sakin ve kendinden emindir. ‘Yaklaşsınlar, bizler de onlara doğru yaklaşıyoruz' der. Bu cevap galip gelmenin anahtarıdır. Büyük sultan, bu cümleyi söylerken ecdadının tarihinden güç alıyordu. Biliyordu ki inanmış ve adanmış bir güç karşısından yüz binler değil, milyonlar duramazdı. Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Mazlazgirt'ten Çanakkale'ye, Malazgirt'ten Büyük Taarruza baktığımız vakit inanmış ve adanmış aziz milletimiz destanlarla dolu yüz yıllar geçirmiştir. Malazgirt'ten bakmaya devam ettiğimiz müddetçe destanlarla dolu yüz yıllar geçirmeye namzetiz. Türk milliyetçilerinin safı bellidir. Türk milliyetçileri Mete Han'ın, Alparslan'ın, Fatih'in, Atatürk'ün ruhuyla yoğrulmuş Türk tarihinin işaret ettiği istikamettedir. İlmin, teknolojinin, sanatın, edebiyatın öncülüğünde lider ülke olma gayemize her geçen gün daha güçlü bir şekilde sarılmaktayız. Birlik ve dirliğimizi kimsenin akamete uğratmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü Malazgirt ruhu en ulvi haliyle hala yüreklerimizde yaşamaktadır. Ciltler dolusu yazılsa Malazgirt'i anlatmaya yetmez. Birkaç cümlede özetlemeye çalıştım. Genç kardeşlerimden ricam Malazgirt'i dolu dolu okumaları, anlamaları, ecdatlarıyla gurur duymalarıdır. Malazgirt Meydan Muharebesi'nde kazanılan zaferin 948. yılını kutluyorum. Bizlere güzel bir yurt armağan ettikleri için o gün orada canını ve kanını feda eden ecdada minnet duyuyoruz. Ruhları şad olsun” ifadelerine yer verdi.