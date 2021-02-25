Taşdoğan'dan normalleşme açıklaması

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de devam eden korona virüs aşısı ve normalleşme süreciyle ilgili Gaziantep'in doktor Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, dört gözle beklenilen normalleşme sürecine yaklaşırken vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda da uyararak, sağlık çalışanlarıyla başlayan ve 75 yaş üzeri vatandaşlar ile devam eden korona virüs aşılamasının Gaziantep'te de emin adımlarla sürdüğünü açıkladı.

1 Mart itibarıyla kriterlere uyan illerin normalleşmesi beklenirken konuyla ilgili olarak MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gazianteplileri daha dikkatli olmaya davet etti. Normalleşme sürecine girilen dönemde olduğumuzu hatırlatan Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, “Türkiye olarak artık pandemi sürecindeki zor günleri geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Gaziantep'te de zor günler geçiren esnafımızdan öğrencimize tüm vatandaşlarımız artık normalleşme sürecini beklemektedir. Bu sebeple sevgili hemşehrilerimizin biraz daha dikkat etmeleri ve rehavete kapılmamaları gerekmektedir. İnşallah 1 Mart itibarıyla normalleşmeye başlayan ilk şehirler arasındaki yerimizi almaya hazırlanalım. Çünkü bu süreçten kurtularak artık ülke ve şehir olarak rahat bir nefes almaya ihtiyacımız var. Bu sebepledir ki, biraz daha dikkat ederek el birliği ile bugünleri geride bırakalım” ifadeler kullandı.

“Aşıda 110 bini aştık”

Korona virüs aşılamasında Türkiye genelinde 7,5 milyonun üzerine çıkıldığını ve Gaziantep'te de hızla devam ettiğini vurgulayan Milletvekili Taşdoğan, “İlk aşılamanın yapıldığı 13 Ocak'tan bu yana Türkiye'de, öncelikli gruplar başta olmak üzere aşı çalışmaları sürüyor. MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de 15 Ocak'ta yaptırdığı aşılama da, ilk günden itibaren aradan geçen sürede, bugün itibarıyla Türkiye genelinde 7,5 milyondan fazla kişi aşılandı. İllere göre değişiklik gösteren aşılama tablosuna göre Gaziantep'te ise 110 binin üzerine çıkıldı. Bu rakamlar göstermektedir ki hem şehrimizde hem de ülkemizde aşılama sistemi emin adımlarla ilerlemektedir. Bu aşıyı sırası gelen vatandaşlarımızın mutlaka olması gerekiyor. Bugün için bu hastalıkla mücadelede elimizdeki en güçlü silah aşıdır. Aşının menşei yâda ülkesi olmaz. Etkinliği ve güvenilirliği önemlidir. Sağlık Bakanlığı'nın getirmiş olduğu aşının etkinliği ve güvenilirliği bilimsel testlerle ispatlanmıştır. Aşı, tünelin ucundaki ışıktır. Dolayısıyla aşı ile ilgili tereddütleri redde dönüştürmememiz lazım" diye konuştu.