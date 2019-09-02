Tatili değerlendirdiler, bilgisayar kullanmayı öğrendiler

Şehitkamil Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini verimli bir biçimde değerlendirmesi amacıyla Pirsultan İnternet Evi'nde ‘bilgisayar işletmenliği' kursu açtı. Kursa katılan öğrenciler, 2 ay süresince 163 saat eğitim gördü.

Etkin ve doğru bilgisayar kullanımı konusunda öğrencilere yönelik kurslar açan Şehitkamil Belediyesi, okulların tatil olmasının ardından Pirsultan İnternet Evi'nde başlattığı kurs kapsamında 20 kişiye eğitim imkanı sundu. Bilgisayar işletmenliği kursunda 2 ay süresince toplam 163 saat eğitim alan öğrenciler, teorik eğitimleri uygulama imkanı da buldu. Kursta öğrencilere ilk olarak ‘bilgisayara giriş' eğitimi verildi. Öğrencilere daha sonra da World, PowerPoint, Excel, doğru internet kullanımı, bilgi güvenliği ve bilinçlendirme eğitimi verildi. Kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika verilecek.

“Burada bir aile ortamı kuruldu”

Selçuk Üniversitesi Anestezi Bölümü mezunu Nimet Özsoy, boş vakitlerini değerlendirmek ve sosyalleşmek amacıyla kursa katılım gösterdiğini söyledi. Kursa birçok bilgi öğrendiğini dile getiren Özsoy, “Okulum bittikten sonra hem boşa geçen vakitlerimi değerlendirmek hem de sosyalleşmek amacıyla bilgisayar kursuna kayıt yaptırmaya karar verdim. Kursta bilgisayar konusunda ve bilgisayarın kullanılırken nelere dikkat edilmesiyle alakalı bilgiler öğrendim. Aynı zamanda kendimden küçüklere de örnek olmayı amaçlıyordum ve bu konuda amacıma ulaştım. Hocamızdan birçok şey öğrendik. Burada bir aile ortamı kuruldu. Buraya geldiğim için hiç pişman değilim. Kursa katıldığım için mutluluk duydum. Şehitkamil Belediyemize bize sunduğu imkanlar için teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Kursa geldiğim için çok mutluyum”

Kursun akademik kariyerinde ve sonrasındaki çalışma hayatında kendisine katkı sağlayacağını kaydeden kursiyer Rümeysa Kılçık, “Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Üniversite hayatımda ve sonrasında bana katkı sağlayacağını düşündüğüm için kursa katıldım. Önceki bilgilerim ile burada öğrendiklerim arasında çok fark var. Buradaki ortam gayet sıcak. Burada bir aile ortamı var. Hocamız burada bize bir aile ortamı sundu. Kursa geldiğim için çok mutluyum. Belediyemize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.