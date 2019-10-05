Tatlı krizi nasıl önlenir

Her sabah büyük bir heyecanla başlanan diyetler akşam üzeri meydana gelen o tatlı isteği ile sona erebiliyor. Düzensiz beslenme, yoğun iş temposundan ara öğünlere vakit ayırmamak, kadınlarda regl dönemi, duygusal yemebozuklukları, hormonal bozukluklar, bağırsak parazitleri birçok sebep tatlı krizlerine neden olabilir” dedi.

Tatlı ihtiyacı sonucu tüketilen pasta, çikolata, şerbetli tatlıların vücutta endorfinve serotonin hormonlarının yani mutluluk hormonu salınımını arttırdığını anlatan Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, “Fakat bu mutluluk kısa süre sonra kendini suçluluk duygusuna bırakacaktır. Diyet serüveniniz belki de bu suçluluk duygusu yüzünden sona erecektir. Peki tatlı krizlerinden kurtulmanın bir çözümü yok mu? Elbette var! Düzenli öğünler yapın. Tam tahıllı ürünleri kullanın. Süt ve süt ürünlerini her öğüne ekleyin. Kuruyemişleri ara öğünlerinizden ihmal etmeyin. Protein içeren besinleri ihmal etmeyin. Çünkü protein uzun süre tokluk sağlarken hücre yapımı ve onarımını da sağlayacaktır. Bitki çaylarının tüketimini arttırın. Hem ödem atmanıza hem iştah kontrolüne yardımcı olacaktır. Tuz tüketiminizi azaltın. Bol su için. Hafif düzeyde spor yapın. Egzersiz yapmak mutluluk hormonu serotonin artışını ve kan şekeri düzeyini dengeleyerek iştah kontrolü sağlar.” Diye konuştu.

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, tatlı krizlerine sağlıklı ara öğün alternatifleri konusunda ise şu önerilerde bulundu; “1-2 dilim ananastaze hindistan cevizi, 2 küçük kare bitter çikolata Tarçın çayı, 1 porsiyon meyve dilimleri üzerine 1 çay kaşığıserpilmiş tarçın veya kakao, Çikolata kaplı veya sade 1 porsiyon kuru meyveler, Fırınlanmış meyve dilimleri, Chia tohumlu pudingler Yoğurtlu barlar ve Rafine şeker içermeyen sütlü tatlılar.”