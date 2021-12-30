Tatlı krizlerini fırsata çevirebilirsiniz

Yoğunlukla kış mevsiminde yaşanan tatlı krizleri kilo artışına büyük etki ediyor. Soğuk havadan dolayı oluşan tatlı krizleri şerbetli tatlı ve rafine şeker tüketimini arttırıyor. Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler, tatlı krizlerine karşı konulma noktasında tüyolar verdi. Tatlı krizlerini fırsata çevirmek için püf noktaları anlatan Güler, bu krizlerin fırsata çevirebileceğini söyledi.

Krizlerle birlikte bağışıklığın kuvvetlendirebileceğini aktaran Güler, “Bu durumlarda kuru meyve çok iyi tercihlerdir. Veya yaş hurmada olabilir. Meyve ile birlikte yine früktoz oranı yüksek olan bir dilim ananas, nar yenilebilir” dedi.

“Kuru meyveler çok iyi tercihler”

Kış mevsimi dolayısıyla vücut ısısının sabit tutulması ve yükseltilebilmesi için vücudun direkt karbonhidrat eğilimine girdiğini dile getiren Güler, “Tabiki daha çok tatlı ve şekerli gıdalara eğilim artıyor. Öncelikle fazla karbonhidrat vücutta yağa dönüşüp depo olduğu için vücut ağırlığında artış yani şişmanlamayı ve obeziteyi beraberinde getiriyor. Aslında bu durumda krizi fırsata çevirebiliriz. Bu tatlı krizlerimizle birlikte bağışıklığımızı kuvvetlendirebilir ve aynı anda kabızlığın önüne geçebiliriz. Bu durumlarda kuru meyve çok iyi bir tercihtir. Hem früktoz oranları yüksek, şekerli gıda ve tatlı ihtiyacımızı çok iyi karşılar. Hem de simbiyotik ve probiyotik içerir” ifadelerini kullandı.

“Tatlı krizini fırsata çevirebiliriz”

Uzayan kış akşamlarında yaşanan tatlı krizlerinde rafine şeker, abur cubur ve şerbetli tatlı tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Güler, “Kuru hurma, kayısı incir ve erik yiyebiliriz. Veya yaş hurmada olabilir. Meyve ile birlikte yine früktoz oranı yüksek olan bir dilim ananas, nar yenilebilir. Küçük bir miktarda bir avuç içini geçmeyecek şekilde tuzsuz fındık, fıstık, taze cevizde uyumadan 2,5 – 3 saat tükettiğimizde hem çok güzel bir şekilde tatlı ihtiyacımız karşılanır. Hem de gribal enfeksiyonlarla, covid-19'la savaştığımız bu dönemde bağışıklığımızı çok iyi bir şekilde güçlendirebiliriz. Günlük alımda c vitamini özellikle kış mevsiminde çok önemli. Bunları vücudumuz almış olacağı için bunun yanı sıra çoklu doymuş yağ asidi olan fındık, badem, cevizi de tüketmiş olacağı için çokta güzel krizi fırsata çevirebiliriz. Bağışıklığımızı kuvvetlendirerek tatlı krizlerinin de önünü geçebiliriz” diye konuştu.