Taziye evi Zülfikarlıları memnun etti

Merkeze sağladığı hizmetleri kırsal alandaki mahallelere de götüren Şehitkamil Belediyesi, önemli bir yatırımı daha halkın hizmetine sundu. Mahalle halkının birçok ihtiyacını sosyal tesisler aracılığıyla karşılayan Şehitkamil Belediyesi, Zülfikar Mahallesi'nde yapımına başladığı modern ve çok amaçlı sosyal tesisi hizmete hazır hale getirdi. Toplam 2 katlı olan Zülfikar Sosyal Tesisi, 250 metrekare inşaat alanı üzerine yapıldı. Sosyal tesis içerisinde bay-bayan taziye evi, mutfak, WC ve abdest alma yerleri bulunuyor. Ayrıca sosyal tesis önünde bir oturum alanı da yapıldı. Tamamlanan sosyal tesis, mahalle halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Özellikle taziye konusunda yaşanan sıkıntının artık çözüldüğünü dile getiren Zülfikar Mahalle Muhtarı Halil Karaca, çalışmaları dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

“Başkanımızdan çok memnunuz”

Özellikle taziye yeri konusunda mahallelinin sıkıntı yaşandığını ifade eden Zülfikar Mahalle Muhtarı Halil Karaca, yapılan sosyal tesis ile bu sorunun çözüldüğünü söyleyerek, “Şehitkamil Belediyemiz, mahallemize bay-bayan taziye evinden oluşan bir sosyal tesis yaptı. Daha önceki taziyelerimizde yaz aylarında sıcaktan, kış aylarında soğuktan olumsuz etkileniyorduk. Allah, Başkanımızdan razı olsun. Bizlere bu hizmetlerin yapılması çok güzeldir. Bugünden sonraki taziye ziyaretlerimiz uygun bir ortamda olacak. Mahalle sakinlerimiz, yapılan hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorlar. Ben de şahsım ve mahalle sakinlerim adına Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Başkanımızdan çok memnunuz. Her işimizi yapıyor. Arazi yollarımız, kilit taşlarımız olsun mahallemizde herhangi bir sıkıntımız yok. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu.