Taziyeden dönen aile kaza yaptı: 5 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza İslahiye ilçesine bağlı Kozdere kavşağında meydana geldi.

Nurdağı – Hassa karayolunda seyir halinde olan M. Dokuz yönetimindeki 46 ACK 893 plakalı otomobil ile Kozdere istikametinden anayola bağlanmak isteyen M. Hikmet yönetimindeki 27 DC 641 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 27 DC 641 plakalı araçta bulunan M. Hikmet, H. Hikmet, Z. Hikmet ve Ş. Hikmet, diğer araç sürücüsü M. Dokuz yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.