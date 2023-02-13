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TBMM Başkanı Şentop çadır kenti ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, deprem sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Masal Park’taki çadır kenti ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, deprem sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Masal Park'taki çadır kenti ziyaret etti.


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün eşlik ettiği ziyarette Meclis Başkanı Mustafa Şentop çadırlarda kalan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Verilen hizmetler hakkında bilgi alan Şentop, çocuklar için Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kreşi gezdi.


Başkan Mustafa Şentop ziyareti sonrası depremde ağır hasar alan İslahiye ve Nurdağı ilçelerine hareket etti.

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