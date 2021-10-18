TBMM Kadına Yönelik Şiddeti İnceleme Komisyonu Gaziantep'te incelemelerde bulundu

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti İnceleme ve Araştırma Komisyonu Başkanı Öznur Çalık, komisyonun çalışmalarının sonuna yaklaştığını belirterek, "Saha ziyaretlerimizi yapmaktayız. Ankara'da özellikle şiddet mağduru kadınlarımızın maruz kaldığı şiddet sonrası izleyeceği yola istinaden bir tatbikat yaptık. Adliyelerimizde tatbikatlarımız yapıldı. Sonrasında İstanbul'da bu süreci takip ettik. Ve şimdi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızın Gaziantep'te yapmış olduğu kadının güçlendirilmesi, istihdamı, eğitimi, sağlığı ve şiddetle mücadele için yapılan çalışmaları yerinde görmek istedik” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu, Gaziantep'e çalışma ziyaretinde bulundu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliğinin yapmış olduğu projeleri gezen komisyon üyeleri, KAGİDEM'i de ziyaret etti. Kadına yönelik projelerden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür eden AK Parti Kadına Yönelik Şiddet Komisyonu Başkanı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Gaziantep'in birçok dezavantajlı göçü almasına rağmen başarılara imza atmış ve tüm Türkiye ve dünyada söz sahibi haline gelmiş bir şehir olduğunu söyledi. Çalık, saha ziyaretlerini yaptıklarını söyleyerek, “Bugün TBMM'nin Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu heyeti olarak Gaziantep'teyiz. Fatma Şahin'i ziyaret ettik. Gaziantep birçok dezavantajlı göçü almasına rağmen başarılara imza atmış ve tüm Türkiye ve dünyada söz sahibi haline gelmiş bir şehir oldu. Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu'nu çalışmaya başladığımızdan itibaren yaklaşık 4 ay geçti. Bu sürecin artık son sürecine gelmiş bulunmaktayız. Saha ziyaretlerimizi yapmaktayız. Ankara'da özellikle şiddet mağduru kadınlarımızın maruz kaldığı şiddet sonrası izleyeceği yola istinaden bir tatbikat yaptık. Adliyelerimizde tatbikatlarımız yapıldı. Sonrasında İstanbul'da bu süreci takip ettik. Ve şimdi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızın Gaziantep'te yapmış olduğu kadının güçlendirilmesi, istihdamı, eğitimi, sağlığı ve şiddetle mücadele için yapılan çalışmaları yerinde görmek istedik” dedi.

“Özellikle yasal düzenlemelerde çok iyi bir noktadayız”

Türkiye'nin özellikle yasal düzenlemelerde çok iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Çalık, “Biz özellikle yasal düzenlemelerde çok iyi bir noktadayız. Çok önemli yasal düzenlemeler yaptık. Yazılı metinler dışında uygulamalarda bir aksaklık var mı diye bakmak üzere buradayız” şeklinde konuştu.

“Yerel yönetimlere kadına yönelik şiddette çok iş düşüyor”

Yerel yönetimlere kadına yönelik şiddette çok iş düştüğünü belirten Çalık, “Bugün yerel yönetimler olarak kadına yönelik şiddet ile mücadelede, kadının güçlendirilmesinde, ekonomik, sosyal olarak istihdamından eğitimine kadar her alanda Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin ve Gaziantep Valiliğimizin yapmış oldukları çalışmaları yerinde gördük. Hiçbir başarı tesadüfi değildir. Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in başarılarının da 20 yıllık tecrübeyle devam ettiğini gördük. Bugün Gaziantep'te gezmiş olduğumuz yerlerde kadın kooperatifiyle başlayarak, kadının istihdama katkıda bulunması topraktan sofraya kadar bütün alanlarda kadının adı vardı. Gaziantep'te aile akademisi kurulmuş vaziyette, birçok kurumun içine dahil olduğu çok güçlü bir ekip olmuş. Büyükşehir Belediyesinin yönetim kademesinde İmar, Çevre Kültür, Fen İşleri ve Mali İşlerde 5 ana alanda kadınları yönetici yapmış” ifadelerini kullandı.

Komisyon üyeleri ve milletvekillerine yaptıkları çalışmaları ve projeleri anlattıklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bugün komisyon başkanımızı, heyetimizi Gaziantep'te ağırladık. Önce tarım okuluna gittik. Buradaki çalışmaları anlattık. Sonra bütün komisyon üyelerimize vekillerimize bir sunum yaptık. Gaziantep'teki çalışmaları ve özel projelerimizi anlattık. Bizim projelerimizde de daha çok koruyucu, önleyici tedbir var” diye konuştu.