TBMYO öğrencilerinden “deneyerek öğreniyorum” proje etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Gıda İşleme Bölümü, Gıda Teknolojisi ve Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programları öğrencileri, “Deneyerek Öğreniyorum” içerikli proje kapsamında Gaziantep Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nu ziyaret ettiler.

Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında “Deneyerek Öğreniyorum” içerikli proje kapsamında 3. Sınıf öğrencilerine, insan vücudunun sistemleri ve kimyasal tepkimeler konusu deneyler eşliğinde anlatıldı. Özellikle, solunum ve dolaşım sistemlerinin ve asit-baz tepkimelerinin deneyler ve görseller kullanılarak anlatıldığı etkinlikte tüm katılımcılar eğlenceli saatler geçirdiler.

Bölüm öğrencileri ile ilkokul öğrencilerin bir araya geldiği, ders içeriklerinin görsel ve uygulamalı olarak sunulduğu etkinlik, öğretmenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşılandı ve ziyaretin diğer sınıflarla da tekrarlanması yönünde yoğun talep aldı. Kendi müfredatlarına uygun olacak şekilde diğer sınıflarda da, etkinliğin tekrarlanması yönünde istekleri memnuniyetle karşılandı. Bölüm öğretim elemanları ve öğrencilerinin, uygulamada kendilerine destek olan ve ev sahipliği yapan, başta Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü ve Müdür Yardımcıları olmak üzere, tüm öğretmen, öğrenci ve çalışanlarına teşekkür ettiler.