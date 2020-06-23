İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TDP ekiplerinden siber suçlara ilişkin bilgilendirme çalışması

Toplum Destekli Polislik ekipleri, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik siber suçlarla ilgili bilgilendirme çalışması yaptı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, son yıllarda artış gösteren siber suçlarla ilgili bilgilendirme faaliyetleri yaptı. TDP Şube Müdürlüğü ekiplerinin özellikle çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik yaptığı bilgilendirme çalışmalarında, internet ortamındaki sanal tehlikelerden nasıl korunması gerektiği ile ilgili broşürler dağıtıldı. Ekipler, özellikle dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen siber zorbalığın yol açtığı sonuçlara ilişkin de uyarılarda bulundu.


Vatandaşların, internet erişiminden vazgeçmeden sosyal medya hesaplarının güvenliği ve doğru kullanımına ilişkin açıklayıcı bilgiler de verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.