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Tedavi edilen kuşlar doğaya salınıyor

Gaziantep’te bu yıl doğada yaralı halde bulunan 135 yırtıcı kuş, tedavilerinin ardından tekrar doğaya salındı.

Gaziantep'te bu yıl doğada yaralı halde bulunan 135 yırtıcı kuş, tedavilerinin ardından tekrar doğaya salındı.


Gaziantep Hayvanat Bahçesi ekipleri tarafından bulunan veya vatandaşların getirdiği yaralı kartal, atmaca, akbaba, kerkenez, pelikan ve leylek gibi kuşlar, Gaziantep Hayvanat Bahçesi Hayvan Hastanesinde tedavi edildi. Tedavileri yapılan hayvanlardan tekrar doğaya salınabilecek durumda olanlar özel koruma alanlarında doğaya salındı. Tedavileri sonucu doğada yaşayamayacak durumda olanlar ise hayvanat bahçesindeki barınaklara konuldu. Hayvan hastanesinde bu yıl içerisinde tedavi edilen 135 yırtıcı kuş, doğaya salınarak özgürlüğe kanat çırptı.


Kuşları tedavi ederek doğaya saldıklarını söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Dışarıda yaralı olarak bulunan şahin, atmaca, kerkenez, pelikan, leylek, kartal ve akbaba gibi kuşlar hayvanat bahçemize yaralı olarak geliyorlar. Burada tam teşekküllü hastanemizde tedavileri yapıldıktan sonra eğer hayatlarını dışarıda ikame ettirebileceklerse kuşları doğaya salıyoruz. Doğada yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Eğer hayatlarını dışarıda devam ettiremeyeceklerse kuşları bakım için barınaklara alıyoruz. Bölgemizde böyle bir hastane yok. Burada veteriner hekimlerimiz, veteriner sağlık teknikerlerimiz ve zoo teknisyenlerimizle birlikte tam teşekküllü hastanede hayvanların gerekli bakımları yapılmaktadır. 2019 yılında toplam 135 tane hayvana gerekli bakım ve tedavileri yapılmış ve doğaya bırakmış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

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