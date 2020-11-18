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Tedbir kararının ardından Gaziantep'in tarihi yerleri boş kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yeni korona virüs tedbirlerini açıklamasından sonra Gaziantep’in tarihi yerleri boş kalmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yeni korona virüs tedbirlerini açıklamasından sonra Gaziantep'in tarihi yerleri boş kalmaya başladı.


Gaziantep'in en önemli tarihi yerlerinden biri olan Bakırcılar Çarşısında bakır ürünler satan Zahide Ceylan, pandemiden önce çarşının çok kalabalık olduğunu ancak şimdi insanların hastalıktan dolayı dışarıya çıkmadığını belirterek, “ Hastalık işlerimizi engelledi, turistlerimizi gelmesini engelledi, dışardan gelenlerimiz vardı şimdi gelemiyorlar. Eskiden bu çarşı çok kalabalıktı. Dışarıdan turistler gelirdi. Her yerde insan olurdu, kalabalıktan geçemezdin. Pandemiden dolayı turistler gelemiyor. Yeni tedbirler alındı artık hiç kimse gelmiyor. Bu nedenle de işlerimiz çok kötüleşti. Bugün daha siftah yapmadık. İşlerimiz çok kötü olmaya başladı. Bazen siftah yapmadan dükkanı kapatıp gittiğimiz oluyor. Dükkanlarımızın kirasını ödeyemiyoruz. İşlerimizin açılmasını istiyoruz. İnşallah hastalık biter ve dışardan turistler tekrar ülkemize gelir. İnşallah, işlerimiz açılır ve hastalık biter” diye konuştu.

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