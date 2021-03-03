Gaziantep'te korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirleri ihlal eden 263 kişiye para cezası kesilirken, tedbirleri ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 50 şahıs polis ekipleri tarafından uyarıldı.

Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirleri denetleyen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbirleri ihlal eden 263 kişiye idari para cezası uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada 2 Mart'ta karantina hükümlerine aykırı davranan 5, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 151, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 107 şahsa idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 50 şahsın ekipler tarafından ikaz edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, 192iş yerinin de denetlendiği aktarıldı.