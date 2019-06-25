TEGV'li çocukların elektrikli araçlara ilgisi yoğun oldu

Bir AR-GE topluluğu olan ORET üyeleri TEGV'deki çocuklara elektrikli araçların alternatif enerjinin önemini anlatarak çocuklara gelecekleri konusunda ışık tuttu.

Her yıl kendi ürettikleri elektrikli araçlarıyla TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge yarışlarına katılan ORET üyeleri, TÜBİTAK tarafından yapılan Efficiency Challange alternatif enerjili araçlar yarışmasını topluma tanıtmak ve halkın bilinçlenmesini sağlamak adına farklı etkinlikler düzenliyor. Geçtiğimiz günlerde bu araçların tanıtım ve yaygınlaştırması için farklı okullar ve halka açık alanlarda gezi düzenleyen topluluk üyeleri bu kapsamda TEGV'li çocuklarla buluştu. Çocuklar TÜBİTAK ve Efficiency Challange yarışları hakkında bilinçlendirildi ve çocuklar tarafından büyük ilgi çekti. Yapılan bilgilendirmelerden sonra çocukların bilime olan ilgisi daha da arttı.

Etkinlikte topluluk üyeleriyle hayallerini de paylaşan çocuklar, mühendisliğe ilgi duyduklarını ve mühendis olmak istediklerini belirtti. Çocuklar ileri ki yıllarda da hayallerini ve TÜBİTAK yarışmalarıyla bu fikirlerini gerçeğe dönüştüreceğini söyledi.