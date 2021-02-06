Tekeri patlak motoru sepete oturarak kullandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir motosiklet sürücüsü tekeri patlak motosikleti sürebilmek için bulduğu yöntem görenleri hayrete düşürdü. Sürücü, dakikalarca sepet üzerinde oturarak, motosikleti sürdü.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Pazar Cami Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsünün tekeri patlak sepetli motoru, motor koltuğundan değil de sepette oturarak sürmesi görenleri hayrete düşürdü. Tekeri patladığı için ağırlığı sepet tarafına veren sürücü, dakikalarca bu şekilde seyir etti. Oturduğu sepetten motosikleti kullanan sürücünün bulduğu tehlikeli yöntem yürekleri ağza getirdi. Başka bir araç sürücüsünün telefonu tarafından kaydedilen görüntülerde sürücünün rahatlığı görenlere pes dedirtti.

Uzunca bir mesafe motoru o şekilde kullanan sürücü ara sokaklara girerek, gözden kayboldu.