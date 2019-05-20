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Tekeri patlayan araç karşıdan gelen araçla çarpıştı: 6 yaralı

Gaziantep-Nizip karayolunda tekeri patlayan aracın karşı istikametten gelen araçla çarpıştığı kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Nizip-Gaziantep karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Nizip istikametinden Gaziantep istikametine giden Mustafa A. idaresindeki 38 VL 269 plakalı araç, tekerinin patlaması ile kontrolden çıkarak karşı istikametten gelen Doğan K. idaresindeki 63 FD 967 plakalı araca çarptı. Kazada 38 VL 269 plakalı araçtaki 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.


Olayı anlatan aracın sürücüsü Doğan K., karşıdan gelen aracın içerisinde 6 kişinin bulunduğunu ve hızlı olduğunu iddia ederek, "Diğer araç karşı yönden geliyordu. Karşımda bir anda kontrolsüz hareket etmeye başladı ve bariyerlere çarptı. Daha sonra üzerime doğru gelen araç beni de şaşırttı. Tekeri patlamıştı galiba. Üzerime doğru gelince kurtarmaya çalıştım ama başaramadım. Diğer araçta 6 kişi vardı ve araç hızlıydı" diye konuştu.


Olay yerine gelen trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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