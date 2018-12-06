Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'ndan Büyükşehir'e ziyaret

Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, engellilerin yaşadığı sorunlar ele alındı.

Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay'ı makamında ziyaret ederek engellilerin ve basketbol takımının yaşadığı sorunlarla ilgili değerlendirmeler yaptı.

"Engelsiz kent olma yolunda çalışmalarımız var"

Ziyarette, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün farkındalık yaratan bir gün olduğuna inandığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak, engelsiz kent olma yolunda çok büyük çalışmalarımız var. Fatma Şahin, başkan olduktan sonra engellilere yönelik yapılması gerekenleri, bize gösterdiği yolda vizyon çalışmalarıyla destekliyoruz. Ziyaretimize gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı ağırlamaktan onur ve şeref duyuyoruz. Çok ince düşünerek bizleri ziyaret ettikleri için ayaklarına sağlık. Elimizden geldiği kadarıyla farkındalık yaratan basketbol spor branşını destekleme çalışmalarını son surat devam ettirmek zorundayız. Bu sorumluluğu hissediyoruz. Takımımızın performansından dolayı onları yürekten kutluyorum. Daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyoruz. Avrupa yolunda da bu başarıların devam edeceğini düşünüyoruz. Şehreküstü semtinde bulunan Talat Özkarslı Spor Salonu'nda oynanan maçlara tüm Gazianteplilerin destek vermesini istiyoruz” dedi.

"Gaziantep diğer iller örnektir"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ise, Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın değişik yönleriyle farkındalık oluşturduğuna dikkat çekti. Çelebi, “Bizim onları ziyaret etmemiz gerekirken, artık bizler engelleri aştık buradayız, demeleri ve bizlere çiçek getirmeleri bizi ayrıca mutlu etti. Arkadaşlarımız, fırsat verildikçe aşılmayacak engel yoktur engel bacakta, kolda, kulakta değil, engel kalplerdedir. Engellilik ortadan kaldırılırsa her şeyi düzelteceklerini ifade ediyorlar. Biz de bu düşünceye inanıyoruz. Gaziantep, engelsiz kent yolunda emin adımlarla ilerliyor. Diyoruz ki engelli engelsiz beraber yaşama kültürünü yakalarsak başarılı oluruz. Gaziantep bu başarıyı yakaladı. Ben inanıyorum, Gaziantep'i diğer iller örnek alacaktır. Yaptıklarımızı başka illerde uygularsa Türkiye çok daha iyi bir noktaya gelecektir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlanması gereken bir gün değil. Bugün bir farkındalık günüdür, derdini söyleme günüdür, eksiği ifade etme günüdür. 2005 yılında çıkan engelliler yasası kapsamında Gaziantep kendisine düşeni yapmıştır ve yapmaya devam edecektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin adına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay'a çiçek verdi.