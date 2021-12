Tekirsin Mahallesi'nde kilit taşı olmayan yol kalmayacak

Tekirsin Mahallesi'nde başlatılan çalışma sonunda mahallede kilit taşı olmayan yol kalmayacak.

Kırsal mahalle yollarını baştan aşağı kilit taşıyla yenileyen Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Tekirsin Mahallesi'nde yaptığı kilit taşı çalışmasıyla mahalle yollarını kilit parke taşı ile döşemeye devam ediyor. Eksik görülen yerlerin yollarını kilit taşı döşeyerek yenileyen ekipler, şimdiden mahallenin çehresini değiştirdi. Kilitli parke taşı çalışmasıyla birlikte mahalle sakinleri, çamurlu ve bozuk yollardan kurtulacak. Yapılan çalışmaların memnun edici olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, duydukları memnuniyeti dile getirerek Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Mahallemizde eksik görülen yerler kilitli parke taşı ile döşeniyor

Yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını dile getiren Tekirsin Mahalle Muhtarı Bilal Tatlı, “Mahallemizde öncelikle arazi yolu sıkıntılarımız vardı. Sağ olsun Başkanımızın talimatlarıyla iki ay önce arazi yolu çalışmalarımız tamamlandı. Şu an ise mahallemizde eksik kalan yerlerde kilit taşına ihtiyacımız vardı. Şu an kilit taşı çalışmalarımız hızlı bir şekilde başladı. Mahallemizde eksik görülen yerlerimiz kilitli parke taşı ile döşeniyor. İnşallah yapılmayan yerlerimiz de kısa süre içerisinde kilitli parke taşı ile döşenecek. Mahallemizin birçok yeri yapıldı, şu an ise okulumuzun bahçesi kilitli parke taşı ile döşeniyor. Yapılan çalışmalarla birlikte mahalle sakinlerimiz kış aylarını sorunsuz bir şekilde geçirecek. Ben yapılan hizmetlerden dolayı bir kez daha Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.