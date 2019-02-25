Tekme atılarak çenesi kırılan yavru köpek tedavi edilecek

Gaziantep'te Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE), Şanlıurfa'da çenesi kırık halde buldukları sokak köpeğini tedaviye aldı.

Edinilen bilgiye göre 40 günlük olan yavru köpek, ağız kısmına aldığı tekme darbesi sonucu çenesi kırıldı. Şanlıurfa'da çenesi kırık halde bulunan yavru köpek, ilk tedavisi yapılmak üzere Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE)tarafından ilk tedavisi yapılmak üzere Gaziantep'e getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay'a gönderileceği öğrenildi.

Damar yolu ile besleniyor

Çenesi kırık olan yavru köpek, beslenemediği için serum ve şırınga ile besleniyor. CAHİDE tarafından veteriner Esra Taşkın tarafından ilk tedavisi gerçekleştirilen köpek, tedavisinin devam etmesi için Hatay'a gönderilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Cemal Güneş, çenesi kırık olduğu için damar yolu ile beslendiğini ifade ederek, “Köpeği Şanlıurfa'dan getirdik. Maalesef çenesine darp almış ve çenesi kırılmış. Şu an ne yiyor ne de bir şey içebiliyor. Damar yolu ile besliyoruz. Bunun için randevularımız aldık. Tedavisini takip edeceğiz” diye konuştu.