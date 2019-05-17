Teknik Bilimler MYO Mesleki Uygulama Projesi Kapsamında teknik gezi

Tekstil sektöründe ilimizde faaliyet gösteren ve tekstil teknolojilerindeki çeşitliliğe göre belirlenen Gürteks İplik, Sanat Halı, Zafer Tekstil ve Kardeşler Boya işletmelerine Öğr. Gör. Dr. Seval Uyanık, Öğr. Gör. Dr. Dilan Canan Çelikel, Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Özdemir ve Öğr. Gör. Muhittin Metin tarafından gerçekleştirilen gezilerde öğrenciler akrilik iplik üretimi, halı dokuma ve konfeksiyon işlemleri, elyaf ve kumaş boyama işlemlerinin proses aşamalarını üretim hattında inceleme ve bilgi alma fırsatı buldu.

GAÜN Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sinem Güneşoğlu, mesleki uygulama amaçlı teknik gezilerin öğrencilerin edindiği teorik ve mesleki bilgilerinin işletme düzeyinde uygulanışını gözlemlemeleri açısından çok önemli olduğunu, bilgi ve deneyimlerinin bu yolla artırılarak pekiştirildiğini ve bu tür etkinliklerin öğrencilerin mesleki gelişim ve motivasyona katkı sağladığını söyledi.