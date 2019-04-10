Teknik lise öğrencileri SANKO HES'lerini ziyaret etti

Ziyarete katılan 20 kişilik öğrenci grubuna, gezi öncesinde güvenlik amaçlı iş sağlığı ve güvenliği ziyaretçi eğitimi verildi. Daha sonrasında İşletme Mühendisi Osman Kurtuluş eşliğinde regülatörde su alma yapısı ve işletme binasında üniteler tanıtılarak deredeki suyun santrale alınıp elektrik üretiminin yapılması ve sonrasında dereye geri bırakılması anlatıldı.

Öğrenciler, programları kapsamında SANKO Enerji Rize İşletmeleri Müdürü Harun Taş'ı da ziyaret etti.