Teknofestte çevreci projeler sergilenyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in ana paydaşlarından SANKO Holding'in yürütücülüğünde düzenlenen “Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması” finalinde ilk 10'da yer alan takımlar TEKNOFEST Karadeniz'de sergileniyor.

SANKO Holding tarafından çevre temalı hazırlanan alanda, 10'u Lise, 10'u ise Üniversite ve Üzeri Kategorisi olmak üzere finale kalan 20 takım, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz'de projelerini sergileyerek jüri sunumlarını yapıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans mezunu Mimar Öznur Çakır Aydoğan ile İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Meltem Aksoy, ‘Uyarlanabilir Ses Kalkanı' projesiyle Üniversite ve Üzeri Kategorisinde ilk 10 takım arasında yer almanın heyecanını yaşadılar. Kentleşme ve nüfus yoğunluğunun artması ile hava ve su kirliliğinin yanı sıra ses kirliliğinin de önemli bir problem haline geldiğine dikkat çeken Aydoğan, projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Adaptive Sound Shield (Uyarlanabilir Ses Kalkanı) ile özellikle nüfus yoğunluğu yüksek olan İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük kentlerde var olan yüksek yoğunluktaki gürültü kirliğinin insan sağlığı üzerinde oluşturduğu psikolojik ve buna dayalı olarak gelişebilecek bir takım fiziksel etkileri azaltmayı amaçladık. Sisteminin birinci amacı var olan bina cephesine takılan ikincil bir cephe şeklinde uygulanarak, dış mekandaki gürültünün iç mekana yansımasını engellemektir. Bunun yanı sıra, sistem; konferans salonu, konser salonu oditoryum gibi iç mekanlarda da istenilen ses seviyesi konforunu sağlayabilmek adına çok etkin bir şekilde kullanılabilecektir. Proje, gerçek zamanlı olarak ses değerlerine göre interaktif olarak hareket ederek biçim değiştiren ve yüzey alanını genişleterek ses bariyeri özelliği kazanan bir “ses verileri etkileşimli dinamik adaptif cephe modülü” sistemidir. Projede, ses sensörleri aracılığıyla dış mekandan alınan ses verileri, mikro işlemci içerisine kodlanmış bir yazılım ile sistemde sayısal değerlere dönüştürülerek cephe modüllerinin belirlenen ses basınç seviye değerleri aralığında hareket etmesini ve bu yolla iç mekandaki ses seviyesinin azaltılmasını sağlamaktadır.”

Aydoğan, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda ilk 10 takım arasına girdikleri için büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Ülkemize ve insanlığa yararlı olacak projeleri destekleyerek, proje üretme ve insanlığa katkı sunma yolunda gençlerin önünü açan SANKO Ailesine kıymetli katkılarından dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

İnsanlığa katkı sunacak projeler

Manisa Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri Furkan Şamil Kaya, Talha Sönmez ve Alperen Teksöz, Danışman Öğretmenleri Barış Köktentürk rehberliğinde ‘Boş olarak takılan fişler ve stand-by durumundaki aletlerin tükettiği enerjiden tasarruf sağlayan priz sistemi geliştirerek Lise Kategorisinde ilk 10 arasına girme başarısı gösterdiler. Projede tespit ettikleri temel sorunun, elektrik enerji ihtiyacının her geçen gün artması ve kaynakların tükenmesi olduğuna dikkat çeken Furkan Şamil Kaya, “Bu nedenle daha fazla tasarrufun kaçınılmaz olduğu bu zamanda insanların farkına varmadan israf ettiği elektrik enerjisini otonom olarak durduran bir sistem tasarlardık” dedi.

Sistemi daha fazla geliştirerek tüm evlerde, işyerlerinde ve kurumlarda kullanılabilir duruma getirip ülke ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Kaya, “Okulumuz adına ilk defa katılım sağladığımız TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda ilk 10 takım arasına kalmak bizleri çok mutlu etti. Bizlere bu imkanı sağlayan TEKNOFEST ekibine ve gençlere verdiği destek için SANKO Holding'e teşekkür ederiz” diye konuştu.

Atıktan servete

Malatya Hacı Hüseyin Kölük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Mintaş, Danışman Öğretmeni Zeynep Yılmaz rehberliğinde ‘Çevresel Atıklardan Yeni Nesil Kapasitör' geliştirerek önemli bir projeye imza attı.

Geliştirdiği projenin Trabzon'da düzenlenen final yarışlarında jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Lise Kategorisi'nde ilk 10 proje arasına girme başarısı gösterdiğini belirten Ahmet Mintaş, “Amacımız küçük hacimde yüksek enerji depolamak ve hafif olmasını sağlamak ve bu atıklardan yeni nesil süperkapasitör yaptım ve bu teknolojideki maliyeti düşürdüm ve çam kozalağı araba lastiği çam iğnesini de enerji de kullanmış olduk” ifadelerini kullandı. TEKNOFEST'e katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Mintaş, “Burada geliştirilen projeleri gördüm ve çok sevdim çok güzel bir ortam. Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nın sponsorluğunu üstlenerek projelerimizi destekleyen SANKO Ailesine ve TEKNOFEST gibi önemli bir organizasyonun gerçekleşmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

SANKO Holding standını ziyaret eden misafirler, SANKO yetkilileri ile görüşme fırsatı yakalarken, VR gözlüklerle sanal gerçeklik deneyimi de yaşıyor.

''Yenilikçi ve teknolojik fikirlerin desteklenmesi hedefleniyor''

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ile toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefleniyor. SANKO Holding, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'in bu yıl üçüncü kez ana paydaşları arasında yer alarak geleceğin teknolojilerini üretecek gençleri desteklemeyi sürdürüyor. Yarışmanın amacı; endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmaktır.

''Çevre projelerine ilgi artarak devam ediyor''

SANKO Holding; 2020 yılında Gaziantep'te, 2021 yılında ise İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışmasının yürütücülüğünü üstlenmişti. TEKNOFEST 2020'de düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışmasına 1.468 takım projesiyle başvururken, TEKNOFEST 2021'de ise 2 bin 462 takım başvuruda bulundu. TEKNOFEST Karadeniz ile bu yıl Trabzon'da düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na başvuru yapan 8 bin 778 takımdan 85'i (255 öğrenci), 5- 7 Ağustos'ta Trabzon'da jüri önüne çıkarak projelerini sunma heyecanı yaşamıştı.

Açılış töreni

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Karadeniz'in açılış törenine; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Samsun Valisi Sülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, paydaş ve sponsor kurumların temsilcileri, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı.

Samsun Çarşamba Havalimanı'n düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz, 4 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.