Teknofest'te GAÜN rüzgarı esti

30 takımla TEKNOFEST 2022 yarışmalarında finale kalan GAÜN öğrencileri, toplamda 11 ödülle festivalde rüzgar estirdi.

Afyon'da gerçekleştirilen Uluslararası İHA Yarışmaları Sabit Kanat Kategorisinde Akıncılar Takımı geliştirdikleri Yerli Motor, Yerli Kumanda ve Yerli Otopilot sayesinde Yerlilikte birinci olurken yerli donanımlar ile yaptıkları başarılı uçuşlar neticesinde en yüksek puanı alarak Performans sıralamasında da Türkiye birincisi ayrıca TUSAŞ Özel Ödülüne de layık görüldü. Uluslararası İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisinde ise Gümüş Ar-Ge Takımı geliştirdikleri 4 adet Yerli Motor, Yerli Kumanda ve Yerli Otopilot sayesinde Yerlilikte birinci olmayı başardı. Uluslararası İHA Döner Kanat Kategorisinde yapılan yarışma sonucunda başarılı şekilde görevleri yerine getiren Filup Takımı performans sıralamasında üçüncü olurken, Kütahya'da düzenlenen Serbest Görev İHA Yarışmasında ise VEGADRON ekibi tarafından geliştirilen Yerli Motor ile yaptıkları başarılı uçuş neticesinde Teşvik Ödülüne layık görüldü. Rize'de TARNET himayesinde düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Araçları (TİKA) Yarışmasında ise AGREV takımı tarafından özgün ve yarışma kriterlerine uygun olarak tasarlanan TİKA sayesinde en Özgün Tasarım ödülünü almaya hak kazandı. Aksaray'da Çağdaş Roket Takımı Yüksek İrtifa Roket Yarışmasında kendi geliştirdiği kart ve yazılımla yurt dışı kaynaklı hazır kartlar kullanılmadan atışını başarılı şekilde yapıp motor takılıp rampaya konulduğunda tekrar kullanılabilir şekilde roketi yere indirmeyi başararak, en iyi takım ruhu ödülüne layık görüldü. TEKNOFEST Girişim Programı ile düzenlenen Hızlandırma 1.Dönem Girişim Programına 130 girişimci başvuru yapmış olup, GAÜN öğrencilerinden oluşan Alacamaker Takımı ise seçilen beş girişimciden biri olarak 200 bin TL destek almaya hak kazandı.

Sponsorlara teşekkür

TEKNOFEST 2022 yarışmalarında GAÜN takımlarının elde ettikleri başarılardan dolayı mutlu olduğunu ifade eden TEKNOFEST'ten sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, öğrencilerimiz 3 birincilik olmak üzere, 11 ödül alarak TEKNOFEST 2022 yarışmalarını taçlandırdıklarını ve üniversitemizi en iyi bir şekilde temsil ettiklerinin altını çizdi. Prof. Dr. Recep Yumrutaş, “Her konuda desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Arif Özaydın'a, yarışmalara hazırlık sürecinin başından sonuna kadar öğrencilerimizin ihtiyaçlarını temin eden, koordinasyonu sağlayan Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman Arslan hocamıza, bu süreçte öğrencilerimize danışmanlık yapan tüm hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Takımlarımıza destek veren, sponsor olan Gençlik ve Spor Bakanlığına, Gaziantep Valiliğine, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Şahinbey ve Şehitkamil Belediyelerine gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız'' şeklinde konuştu.

Teknofest 2022'de ödül alan GAÜN takımları

Akıncılar Takımı; Uluslararası İHA Yarışmasında Sabit Kanat Kategorisinde Performans 1.lik, TUSAŞ özel ödülü ve Yerlilik 1.lik ödülünü kazandı. Gümüş Ar-Ge Takımı; Uluslararası İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisinde Yerlilik 1.lik ödülü ve En İyi Sunum ödülünü almaya hak kazandı. FilUp Takımı, Uluslararası İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisinde Performans 3.lük ödülü alırken, Vegadron Takımı, Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışmasında Teşvik Ödülünü aldı. Huginn Takımı, Model Uydu Yarışması 2.lik Ödülü, Agrev Takımı Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması En Özgün Tasarım ödülü, Çağdaş Roket Takımı, Yüksek İrtifa Roket Yarışması En İyi Takım Ruhu ödülünü alırken, Alacamaker Ekibi ise TEKNOFEST Girişim Programında 200 bin TL destek almaya hak kazandı.