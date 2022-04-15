Teknolojik gelişmelerin psikolojik etkileri HKÜ'de tartışıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Multidisipliner Yaklaşımlar” etkinliğinin üçüncüsü, Psikoteknoloji-İnsan Makine Etkileşimi" teması altında yapılan panel ile gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü HKÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül'ün yaptığı panel yoğun ilgi gördü.

Kişinin bilişsel süreçlerini etkilemeyi ya da bir temel amaç doğrultusunda davranışları yönlendirmeyi amaçlayan disiplin olarak tanımlanan psikoteknoloji, “Multidisipliner Yaklaşımlar - 3” panelinde tüm yönleriyle ele alındı. HKÜ Psikoloji Bölümü öğretim üyesi ve moderatör Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül, “Hızla gelişen ve değişen teknolojinin psikoloji bilimine de etkilediği görülmektedir. Bu nedenle ‘Multidisipliner Yaklaşımlar' panelinin üçüncüsünde psikoloji ve teknoloji etkileşimi ele alınacaktır. Özellikle son yıllarda artan teknolojik gelişmelerin psikolojik etkilerini inceleyeceğiz. Bu etkinlikte farklı disiplinleri bir araya getirerek hep birlikte teknolojik gelişmeleri psikolojik açıdan değerlendireceğiz” dedi.

Farklı disiplinler buluştu

Panelin ilk konuşmacısı olan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, mühendislik çalışmalarının psikoloji üzerindeki etkilerini detaylı örneklerle anlattı. HKÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysi İşler ise, Metaverse konusundaki güncel gelişmeleri ve psikolojik etkilerini değerlendirdi. HKÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Saadet Yapan, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin psikoterapideki yeri konusunda bir sunum yaptı. Mehmet Ertan Başgül ise, "Duymak ya da Duymamak, Bir Teknoloji Deneyimi" başlığı altında gerçekleştirdiği sunumunda, gençlerin teknolojiye bakış açısının ve koklear implant deneyimlerini paylaştı.

Programın devamında, HKÜ Kampüsü içinde açılan Psikoloji Sokağı Stantlarında panel konularına ilişkin çeşitli atölye çalışmaları yapıldı. Stantları katılımcılar ile birlikte ziyaret eden HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, öğrencilerin atölye ile psikoteknoloji çalışmalarını inceledi.