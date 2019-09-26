Teknolojik hırsızlar

Kendilerini Google'den aradıklarını belirten dolandırıcılar, ülke genelindeki teknolojiyi yakından firmaları hedef aldı. Firma yetkililerini arayan dolandırıcılar, haritaların güncellenmesi gerektiği ve böylece yer göstermenin sabitleşeceğini söyleyerek, 200 ila 500 Tl arasında bir ücret talep ediyor.

Gaziantep'te Google Maps'de yer işareti bulunan firma yetkililerini arayan dolandırıcılar, kendilerinin Google adına aradıklarını belirterek 200 ila 500 TL arasında para talep ediyor. Özellikle Google'nin haritalar uygulamasında firmaların bundan sonra da görülebilmesi için güncelleme gerektiğini söyleyen dolandırıcılar, aksi takdirde haritalardaki yer göstermelerinin silineceği yalanını söylüyor. Türkiye'nin bir çok bölgesinde onlarca kişiyi aradıkları öğrenilen şahıslar, telefonla görüşerek ikna ettikleri kişileri, ömür boyunca farkına varmayacakları düzenleme yalanı ile dolandırıyor.

Gaziantep'te sert kayaya çarptı

Gaziantep'te bir baklava firmasının sahibi ve yetkililerini arayan dolandırıcılar, karşı taraftaki kişilerin uyanıklığı karşısında ne yapacaklarını şaşırdı. Google'den aradığını söyleyen ilk kişi, Hamido Baklava'nın sahibi Hamit Yıldız'ın uyanıklığı üzerine ise sorulara cevap veremeyerek, telefonu kapatmakta çareyi buldu. Daha sonra arayan kişiler de Yıldız'ın uyanıklığı ile telefonlarını kapatmak zorunda kaldı. Hamido baklavanın muhasebecisi Erşan Terkin, firmalarından 210 TL talep ettiklerini belirterek, “Son günlerde sürekli olarak Google haritalardan arıyoruz diye bizi aradılar. İlk sırada gözükeceksiniz adresiniz gözükmüyor diyerek bizden para koparmaya çalışıyorlar. Ama biz bu konuda Googlenin hizmetinin ücretsiz olduğunu bildiğimiz için kendilerine hiçbir ücret ödemeyeceklerini söylüyoruz ama farklı farklı numaralardan tekrar arıyorlar. Bu konuda ses kaydı aldık. Vatandaşlarımızdan bunlara asla itibar etmemelerini istiyorum” diye konuştu.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde telefonda ikna yada gönderilen google logolu zarf yöntemi ile firma sahiplerinin dolandırılmaya çalışıldığı öğrenildi. Firma ve iş yeri sahipleri, çeşitli uyarılarda vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Bilişim uzmanlarından uyarı

Benzer şikayetleri aldıklarını belirten Digital Pazarlama Uzmanı ve Bilgisayar Mühendisi Serkan Atakan, Google'nin zarf yada telefon ile arama gibi yöntemlerle para istemediğini ifade etti. Bu tür dolandırıcıların çoğaldığını vurgulayan Atakan, “Google'nin hiçbir şekilde ücretli bir harita uygulaması bulunmuyor. Bir yerin daha rahat bulunması için Google'nin kendi sunduğu bir servistir. Bunun için ücret verilmez. Vatandaşın bu konularda bilgi sahibi olmadığını bilen dolandırıcılar, bazı vatandaşları arayarak para talep ediyor. Vatandaşlarımızın kesinlikle bu telefonlara itibar etmemesi gerekiyor. Google bu konuda şu ana kadar kimseyi aramamıştır. Türkiye'de bu konuda çok mağdur var. Beni bile arayıp dolandırmak istediler” dedi.