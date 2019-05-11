Teknolojiye yenik düşen gramofonlar sesiyle antikacılara hayat veriyor

İlk çıktığı dönemlerde dünyadaki yüksek zümre ailelerin salonlarını süsleyen gramofonlar, sonraki dönemlerde yaygınlaşarak yakın tarihin eğlence anlayışını temsil etmeye başladı. Hızla gelişen teknolojiyle gramofonlar yerini radyo, teyp gibi müzik aletlerine bıraktı. Günümüz teknolojik cihazların çıkmasıyla antika değeri kazanan gramofonlar şimdilerde antikacıların dükkanlarını süslüyor. Antikacıların gözdesi durumundaki yüz yıllık gramofonlar, çoğunlukla Fransız yapımı. Antikacılarda Amerikan ve İngiliz yapımı gramofonlar da bulunuyor.

"Gramofonlara hala ilgi var"

Gramofon sesinin ayrı bir haz verdiğini belirten antikacı Hanifi Özaslan, "Gramofonların sesinin verdiği haz şimdiki teknolojilerde yok. Gördüğünüz gramofon Fransız malıdır, bu Gramofonlar 100 ila 120 senelik el yapımıdır. Taş plak çalar. Taş plak hastası çoktur. Günümüzde hala evlerinde gramofon bulunduran insanlar var. Çünkü bunların verdiği ses farklıdır. Biz de bu gramofonları antika dükkanımızda sergiliyoruz” diye konuştu.