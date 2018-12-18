Tekrarlayan düşüklerin sebebi MYOM olabilir

Dr. Sedat Baylar, doğum yapmayan kadınlarda Myom riskinin daha yüksek olduğunu ifade ederek, hastalığın belirtileri ve ilerleyen safhalarda ortaya çıkardığı risklerle ilgili bilgiler paylaştı.

Kadınların neredeyse yüzde 25'inin hayatının bir döneminde yaşadığı rahatsızlıklardan biri olan Myom, rahim kaslarından meydana gelen, halk arasında “Ur” diye bilinen rahmin iyi huylu tümörleridir. Bu hastalık 20-35 yaşındaki kadınların yüzde 20-25'inde görülürken, 45 yaş üzeri kadınların yaklaşık yüzde 40'ında Myom'un ortaya çıkma olasılığı vardır. Baylar da bu nedenlerden ötürü Myom hakkında açıklamalarda bulundu.

Dr. Baylar, Myom'ların genellikle hiçbir belirti vermeden, muayene esnasında tesadüfen görüldüğünü belirtirken, düzenli kontrollerin de bu noktada çok önemli olduğunun altını çizdi. Baylar, Myom belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında da bilgiler verdi.

Myom belirtileri

Myom yerleştiği yere ve boyutuna göre değişik şikayetlere neden olabildiğini vurgulayan Baylar, “Önemli olan bu şikayetleri dikkate almak ve doktora başvurmaktır. Myomun neden olduğu başlıca şikayetler adet kanamalarının miktarında artma, cinsel ilişki sonrası kanama, adet sonrası dönemde ara kanamalar, sık sık idrara çıkma, karında büyüme veya şişlik, adet dönemlerinde ya da cinsel ilişki sırasında ağrı, fazla kanamalara bağlı kansızlık, myomların baskısı nedeniyle kabızlık” dedi.

Tekrarlayan düşüklerin nedeni Myomlar

Myom'u olan kadınlarda düşük görülme ihtimalinin yüzde 40 gibi yüksek oranlara ulaşabildiğini söyleyen Baylar, “Endometrial doku ve rahmin kanlanmasındaki bozukluklar erken dönemde düşüklere neden olabilir. Gebelik döneminde artan östrojenin etkisi ile myomlar büyür, rahimdeki yerleşim ve büyüklüklerine göre bebeğin ve plasentanın (bebeğin eşi) gelişmesini engelleyerek düşüklere yol açar. Myomlar gebeliğin ilerleyen dönemlerinde de erken doğuma yol açabilir. Myomların cerrahi ile çıkartılmasından sonra Myom'a bağlı düşük yapan hastaların yüzde 80'i sağlıklı çocuk sahibi olabilir” diye konuştu.