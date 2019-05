Tekstil Kent Ensar Cami hizmete açıldı

Caminin altında 3 katlı otopark olduğunu belirten Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bu mübarek Ramazan Ayında bu mübarek Cuma gününde böyle güzel bir eserin yapımından sonra açılışında da hepimizi bir araya getiren Rabbime hamd ediyorum. Allah razı olsun. Camimizin evvelinden bugüne ki burası eskiden boş bir alandı. Burada küçük halıcılar, küçük atölyeler vardı. Sonra bunlar taşınınca buralar boş kaldı. Dedik ki bizim öncelikle Karatarla Cami civarında bulunan tekstilcilerin gitmesi gereken bir alan vardı burayı onlar için düşündük. Mahallenin ismini de değiştirdik, Tekstil Kent mahallesi yaptık. Biliyorduk ki burada çok büyük bir yoğunluk olacak her iş yerinde çalışan yüzlerce belki binlerce insan var. Buraya büyük güzel bir camiye ihtiyaç vardı. Buranın plan tadilatını yaparak, burayı cami alanı altını da otopark olarak planlandı. Bu caminin altı 3 katlı kapalı otopark. Camimiz gerçekten çok güzel oldu. 4 yıl önce temelini bakanımız Abdülhamit Gül Bey ile atmıştık. Şimdi de babası ile birlikte açıyoruz. Güzel bir tevafuk oldu. Emeği geçen herkese bende çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir eserin ortaya çıkmasına vesile oldu. Camimiz yaklaşık 3 bin 500 4 bin almasına rağmen şuanda sığmıyor bu meydanda Cuma namazı kılınıyor. Şahinbey' de hızla büyüyor, gelişiyor şuana kadar 70'in üzerinde camimizin açılışını gerçekleştirdik. Şuanda yaklaşık 30 tane cami inşaatımız devam ediyor. İnşallah haftaya da Abdulkadir Yüksel Camimizi rahmetli vekilimizin adına yapılan camimizde açacağız. Ondan sonra Yeşil Kent'te yeni ismi Malazgirt Mahallesi oldu orada da Haşim Bakbak camimizin açılışını yapacağız. Çünkü camilerimizin inşaatları hızla devam ettiği için her hafta bir camimizi açarak inşallah vatandaşımızın kullanımına açmış olacağız. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. İnşallah Ramazan Ayında da yardımlaşmayı, Kuran okumayı, daha çok ibadet ederek daha çok iftar yaptırarak birbirimize zekatlarımızla, sadakalarımızla destek olacağız. Tekrardan Rabbime böyle güzel bir eseri meydana gelmesinden ötürü hamd ediyor emeği geçe başta İbrahim Bey olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Camimiz hayırlı uğurlu olsun, cemaati bol olsun” dedi.

Caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Tekstil Kent Ensar Cami Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Polat, "Takriben 3 bin 500 veya 4 bin kişilik kapasitesi olan camimizin temeli 2005 yılında atılmış ve 2016 yılında kısmen ibadete açılmıştır. Temeli atıldığı günden bugüne maddi manevi yardımları asla esirgemeyen başta Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere çevre esnafı ve hayır sahiplerine, camimizin yapımında emeği geçen ustalar ve ekiplerine teşekkürü bir borç biliyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Yaklaşık 1 aydır tamamı hizmete açılan camimiz mübarek Cuma günleri dolmakta ve hatta bin 500 kişide cami dışarısında namaz kılma zorunda kalmaktadır. Bu demektir ki camimizin yapılması isabetli bir karar olmuş ve amacına ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Emeği geçenlerin hayırlarının Allah tarafından mükafatlandırılması için dua eden Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, "Meclisimiz hayırlı olsun. Cenab-ı Hak bize her zaman bize böyle güzellikler nasip etsin. İyilik yapmayı, paylaşmayı, iyilikte bir araya gelmeyi nasip etsin. Bu camide emeği geçen herkese, her din kardeşime, her hayır sahibine hem il müftüsü olarak hem personellerim adına hem kendi adıma hem de mesai arkadaşlarım ilçe müftülerimizin adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizim teşekkür etmemizde hiç önemli değil. Allah razı olsun diyorum. Burada yaptıkları hayrın hasenatın karşılığını Canab-ı Hak yarın hiçbir kimsenin kimseye fayda veremeyeceği bir günde herkesin kendi yaptıklarıyla baş başa kaldığı günde mükafatını göstersin” diye konuştu.

Tekstilkent Ensar Caminin açılışı Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla yapılırken, açılışa Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Ahmet Çelik, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey Belediyesi Meclis Üyeleri, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve tekstilkent esnafı katıldı.