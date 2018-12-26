Tekstil sektörü çalışanları deneyimlerini paylaştı

Söyleşide Zafer Tekstil İşletme Müdürü Şerafettin Hasgül, Selçuk İplik İşletme Müdürü Devlet Kayar ve Sanat Halı Konfeksiyon Müdürü Hasan Bedir öğrencilerle bilgi ve tecrübelerini paylaşarak, tavsiyelerde bulundu. Söyleşinin açılışında konuşan Öğr. Gör. Dr. Dilan Canan Çelikel, tekstil sektörünün teknolojinin gelişmesiyle birlikte sınırları sürekli değişen dinamik bir sektör olması nedeniyle sanayideki uygulamaların aktarılması açısından bilgi alış-verişinin çok önemli ve değerli olduğunu belirtti. Zafer Tekstil İşletme Müdürü Şerafettin Hasgül, tekstil ürünlerinin günümüzde temel gereksinimleri karşılaması dışında farklı alanlarda da kullanımının yaygınlaştığını belirtti. Moda eğilimlerinin arttığını, bu nedenle markalaşmanın önem taşıdığını kaydeden Hasgül, tekstil işletmeciliğinde bilgi ve tecrübenin yanında insan yönetiminin de önemli bir unsur olduğunu vurguladı. Sanat Halı Konfeksiyon Müdürü Hasan Bedir de, sektörde teknik eleman açığının mevcut olduğunu, yeni mezunların beklentilerinin yüksek olmasının sanayide karşılık bulmaması nedeniyle istihdam edilemediklerini söyledi. Selçuk İplik İşletme Müdürü Devlet Kayar ise, “Sosyal paylaşım sitelerine harcadığınız zamanı kendinizi ve mesleğinizi geliştirmek için kullanmalısınız. Hedeflerimize çalışarak ulaşabiliriz. Tecrübe ve birikimleriniz zaten sizi istediğiniz noktaya getirecektir” diye konuştu.

Söyleşinin sonunda konuşmacılara teşekkür plaketi verildi.