Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Kileci Başkanlığında toplandı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Fikret Kileci başkanlığında İzmir'de toplanarak gündemi değerlendirdi. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda 2022 yılının ilk altı aylık tekstil ihracat rakamları masaya yatırılırken, önümüzdeki süreçle ilgili gerçekleştirilmesi planlanan projeler de görüşüldü.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirilen Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Toplantısında sektörle ilgili sorunlar masaya yatırıldı. Ahmet Fikret Kileci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu başkan yardımcıları Pınar Taşdelen Engin, Zeki Kıvanç ve sektör kurulu üyeleri, Jak Eskinazi, Suat Akınal, Fazıl Özyaşar, Serdar Erpamukçu, Ahmet Öksüz, Ahmet Şişman, Ali Sami Aydın, İbrahim Burkay, Fatih Doğan katıldı. Toplantıda 2022 yılının ilk 6 ayının istatistiki verileri değerlendirilirken, Başkan Ahmet Fikret Kileci, sektörün ilk 6 ayının başarılarla ve rekorlarla dolu olduğunu, 6 aylık ihracatın 6,8 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını, ayrıca 1,22 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamlarına ulaşıldığını ifade etti.

“2022'nin ilk altı ayında tekstil sektörü yüzde on büyüdü”

Tekstil sektöründeki durumun da masaya yatırıldığı toplantıda, özellikle pamuk tedarikinin sağlıklı gerçekleştirilmesinin sektörün tüm kesimleri açısından önemli olduğuna dikkat çekildi. Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Kileci, sektörün pandemi sürecinde olağanüstü bir dönemi geride bıraktığını, içinde bulunduğumuz konjonktürde pandeminin dolaylı etkilerinin özellikle pamuk tedarikinde devam ettiğini ve bundan kaynaklı mevcut sorunların, ihracatçıların pamuk alımlarında imzalayacakları ihracatçımızı da koruyacak doğru kontratlara ek olarak ihracatçılarımız arasındaki doğru bilgi akışı ve dayanışma ile nispeten de olsa üstesinden gelinebileceğini ayrıca, ihracatçılarımızı bu konuda bilgilendirmek için gerekli toplantıların da yapılacağını ifade etti.

Kileci konuşmasında devamla, “Hammadde tedarikinde yaşanan birtakım sıkıntılar, fiyatlardaki dalgalanmalar ve piyasalardaki iniş-çıkışlar zaman zaman ihracatçımızı zorlasa da sektörümüzün büyük bir ivme ile büyüdüğünü gözlemliyoruz. Sektör ihracatımızın 2022 yılı ilk altı ayında yüzde 10 artması da bunu ispatlıyor. Mevcut sorunların da geçici olduğu ve kısa sürede iş birliği ve bilgi paylaşımının daha yoğun yapılarak aşılacağı kanaatindeyim” dedi.

“Tasarım yarışmaları Türkiye'yi moda üssüne dönüştürecek”

Sektör Kurulu üyeleri ayrıca önümüzdeki dönemde yapılacak birlik faaliyetleri hakkında paylaşımda bulundular. Önümüzdeki dönemde UİB koordinasyonunda sektör birliklerinin iş birliği ile ortaklaşa düzenlenecek Athleisure Challenge Tasarım Yarışması ile ilgili de bilgi paylaşımı yapıldı. Birlikler tarafından yapılan yarışmalara büyük önem verdiğini söyleyen A. Fikret Kileci, “Sektörümüz ve ülkemiz için en değerli kaynak insan kaynağıdır. Uzun vadede tasarım yarışmalarımızın, ülkemizin bir moda ve tasarım üssüne dönüşmesine, ülkemizden dünyaca ünlü tasarımcıların çıkmasına rehberlik edeceğine hep birlikte şahit olacağız. Biz de bu inançla Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın bu yıl 2.sini düzenleyeceğiz. Yine bu yıl sıra dışı bir mekânda sıra dışı bir organizasyonu sizlere 7 Ekim'de yaşatacağız” şeklinde konuştu.

“Tekstil sektörünün envanteri çıkarılıyor”

Sektörle ilgili çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirten Başkan Kileci ayrıca, sektörün en önemli ihtiyaçlarından birinin de doğru ve güncel veri olduğunu; bunu da ihracatçılarımıza sunmak için çerçeveli bir envanter çalışmasına başladıklarını belirtti.