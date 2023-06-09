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Telefonu çalan motorlu hırsız kameralara yakalandı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheli şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheli şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı.


Olay, Şahinbey ilçesinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Motosiklette bulunan şüpheli şahıs, kavşakta yolun karşısına geçen yayanın elinden telefonu alıp motosikletle kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler M.B. isimli şüpheliyi tespit etti. 3 kapkaç ve 5 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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