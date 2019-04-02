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Telefonunu çalan kapkaççıyı tekmeyle yere serdi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde girdiği iş yerinden bir telefonu alarak kaçmaya çalışan kapkaççı, telefonun sahibi tarafından yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde girdiği iş yerinden bir telefonu alarak kaçmaya çalışan kapkaççı, telefonun sahibi tarafından yakalandı. Kapkaççıyı telefon sahibinin attığı tekmeyle yere yığılırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Garnizon Caddesi üzerindeki bir cep telefonu satış bayine giren B.D. isimli genç, kendisine ait telefonu satmak istedi. Bu esnada iş yerinde telefon fiyatlarını soran M.Ö isimli şahıs, vitrinin üzerinde bulunan ve B.D'ye ait telefonu alarak hızla dükkandan çıktı. Telefonun alındığını fark eden B.D. de hızla şahsın peşinden koşarak, durdurmak istedi. Cadde üzerinde yaklaşık 100 metre kaçabilen M.Ö, B.D'nin salladığı tekme ile yere yığıldı. Bu arada çevredeki vatandaşların da müdahale ettiği M.Ö, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan M.Ö ile telefonu çalınan B.D, işlemler için polis merkezine götürüldü.


Yaşanan hırsızlık anı ve yaşanan kovalamacanın ilk bölümü ise iş yerinin içerisindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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